Sıfır araç alacaklar dikkat. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve pazarda satılan sıfır otomobillerin daha fazla standart güvenlik donanımına sahip olmasını zorunlu kılan GSR II düzenlemesi ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihi, 7 Temmuz 2024’ten 31 Ağustos 2024’e ertelendi. Bu değişiklik, araç stoklarını eritmeye çalışan markalara ek süre tanıyarak bir nebze nefes aldırdı. Ancak burada önemli bir nüans var. Sıfır araç düzenlemesi ertelendi ama önemli bir detay var.

GSR II Düzenlemesi İçin Yeni Tarih: Sıfır Araç Düzenlemesi Ertelendi

GSR II donanımını zorunlu kılan sıfır araç düzenlemesi ertelendi haberi ilk etapta yanlış anlaşılmış gibi görünüyor. Bu haber ilk çıktığında, ertelemenin tüm araçları kapsayacağı düşünülmüş ve tüm otomobil markaları kısa bir süreliğine rahatlamıştı. Ancak görünen o ki, sıfır araç düzenlemesi hakkındaki bu açıklamada bir yanlış anlaşılma olmuş.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yapılan ertelemenin yanlış anlaşıldığını belirtti. Özpeynirci’ye göre, erteleme sadece Türkiye’de üretilen “ulusal tip onayı”na sahip modeller için geçerli. İthal edilen modeller veya burada üretilip AB tip onaylı olan modeller için bir erteleme söz konusu değil.

Bu nedenle, bazı yerli üretim otomobillerin satışında ek süre tanınırken, diğer modeller bu ertelemeden yararlanamıyor. Yani sıfır otomobil düzenlemesi ertelemesi sayılı modeli kapsıyor.

GSR II düzenlemesi kapsamında, yeni sıfır otomobillerde akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, kör nokta uyarısı, acil durum frenleme asistanı, geri görüş kamerası ve sürücü yorgunluk tespiti gibi güvenlik donanımları zorunlu hale gelecek. Yönetmelik yürürlüğe girene kadar, markalar ellerindeki bu donanımlara sahip olmayan baz modelleri satmaya çalışıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin B notunun ikinci cümlesi “Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/7/2024″ şeklindeyken, araç kategorileri de eklenerek “Tip onayı mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 31 Ağustos 2024” olarak güncellendi.

Bu erteleme, otomobil üreticilerine yaklaşık 2 aylık bir ek süre kazandırmış oldu. Görünen o ki, bu süreçte otomobil markaları arasında yoğun bir kampanya rekabeti yaşanacak. GSR II düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüketiciler daha güvenli ve donanımlı araçlara erişim sağlayacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sıfır otomobil düzenlemesindeki bu erteleme tüketicilere yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!