Shopify hisseleri, e-ticaret şirketinin üçüncü çeyrek için beklenenden daha az bir kayıp ile artış gösterdi. Şirketin hisseleri, Wall Street’in tahminlerini aşan gelir bildirmesinin ardından %17 arttı.

Hisse başına kayıp, Refinitiv’e göre analistler tarafından beklenen 7 sente karşılık 2 sentlik kayıp ile sonuçlandı. Gelir ise, Refinitiv’e göre beklenen 1,33 milyar dolara karşılık 1,33 milyar dolar oldu. Gelir, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22 arttı. Ancak Shopify, güçlü ABD dolarının satışlarını etkilediğini de söyledi.

Shopify, son çeyrekte, 2022’nin e-ticaretin büyük ölçüde Covid-19 öncesi trend çizgisine sıfırlandığını söyledi. Ayrıca, “şu anda kalıcı yüksek enflasyonun baskısı altında olduğu bir geçiş yılı olacağını” belirtti. Şirket, pandemi sırasında perakendeciler ürünlerini çevrimiçi satmak için hizmetler aradıkça stokları yeni zirvelere ulaştığında patlama yaşadı.

Shopify, işletme gideri büyüme oranının mevcut dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre “sıralı olarak yavaşlayacağını” tahmin ediyor. Brüt mal hacmi veya platformda satılan malların toplam değeri, üçüncü çeyrekte %11 artarak 46.2 milyar dolara yükseldi. Bu da, 2021’in üçüncü çeyreğine göre 4,4 milyar dolarlık bir artış demek.

Shopify’ın başkanı Harley Finkelstein verdiği bir demeçte, “Bence kaçırılan şey Shopify’ın harika bir yeniden açılış hikayesi. Shopify satış noktasına, GMV’nin (brüt ürün hacmi) fiziksel perakendesine bakarsanız, yıllık %35 arttı” dedi.

Finkelstein ayrıca, “Geleneksel satış noktası fiziksel perakende ticaret platformundan çok fazla pay alıyoruz. Böylece onlar da bize geliyor. Bu yüzden şu anki işimizin dünyaya, yatırımcılara ve herkese Shopify’ın ticaretin geleceği olduğunu açıklamak olduğunu düşünüyorum.” diye ekledi. Bu, şirketin bir e-ticaret nakliye şirketi olan Deliverr’ı satın almasının sonuçlarını içeren ilk çeyrekti.

Shopify’ın CFO’su Amy Shapero, şirketin kazanç açıklamasında, “3. çeyrekte yüksek enflasyonlu ortama karşı GMV, gelir ve brüt kar dolar büyümesinin bir başka sağlam çeyreğini sağladık. Operasyonel bir bakış açısıyla, organizasyon yapımızı yeniden ayarladık. Yeni bir ücretlendirme çerçevesini başarıyla kullanıma sunduk ve Deliverr’ı Shopify’a entegre etmeye başladık.” dedi.

Shopify hisseleri bugüne kadar yaklaşık %75 düştü. Temmuz ayında şirket, çalışanlarının yaklaşık %10’unu işten çıkaracağını duyurdu.

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