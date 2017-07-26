Sharp’ın İddia Edilen 3 Yeni Telefonundan Sharp Aquos S2 Ortaya Çıktı

Sharp’tan da Aquos S2 adında bir amiral gemisi mi geliyor?

Şu sıralar Samsung, LG, Apple gibi bilindik telefon üreticilerinin yılın ikinci yarısına sakladıkları yeni amiral gemilerini beklerken telefonları ile ülkemizde çok gündeme gelmeyen Sharp da bir süredir dedikodusu yapılan yeni telefonu Sharp Aquos S2‘yi çıkartmaya hazırlanıyor.

Telefon hakkında birkaç görselin internete sızması ile hakkında bilgi edindiğimiz Sharp Aquos S2 buna göre 8 Ağustos’ta tanıtılacak. Tasarım olarak oldukça hoş görünen telefon ekran içi parmak izi okuyucu, çift kamera ve 6 GB’a kadar bellek miktarı gibi donanımsal olarak da değişik ve güçlü bir seçenek olacak gibi duruyor.

Üç tane telefon çıkartması beklenen Sharp’ın bu üç model arasında nasıl bir farklılık belirleyeceği ise bilinmiyor. Sharp Aquos S2‘nin yanında FS8010 ve FS8016 kod isimleri ile hazırlanan telefonlardan FS8016‘nın 5.5 inçlik 1080 x2048 çözünürlüklü ekrana, 12 MP + 8 MP çift arka kameraya, Snapdragon 660 işlemci yonga setine ve 6 GB‘a kadar belleğe sahip olması bekleniyor.