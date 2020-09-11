Akıllı Telefonlar
Sharp, 240 Hz ekranlı ve Android 11’li telefonlarını tanıttı!
Bugün Japon şirketi Sharp, Aquos Zero 5G Basic ve Aquos Sense 5G akıllı telefonlarını resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Telefonların oldukça yenilikçi ve güncel özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin başında 240 Hz ekran tazeleme hızı geliyor.
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Sharp Aquos Zero 5G Basic hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Aquos Zero 5G Basic, 6,4 inçlik 1080p çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Ekranın en önemli özelliği 240 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Cihazın damla çentikli selfie kamerası ve ekran üstü parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga setine 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın ön tarafta 16,3 MP’lik selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 13,1 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Cihaz, NFC, Android 11 ve Bluetooth 5.1 desteği ile gelecek.
Aquos Sense 5G ise 5,8 inçlik 1080p çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 690 5G yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik edecek. Telefonun 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 12 MP + 12 MP + 8 MP çözünürlüklü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın 4570 mAh değerinde bataryası olduğu biliniyor fakat hızlı şarj konusunda bir bilgi mevcut değil. Bu cihazda tıpkı Aquos Zero 5G Basic gibi Android 11 ile kutudan çıkıyor. Cihazların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Realme C17, Snapdragon 460 ile Geekbench’te görüntülendi!
Realme, son aylarda hem akıllı telefon hem de giyilebilir aksesuar piyasasında oldukça önemli ve rekabetçi adımlar atıyor. Şirketin hedefi Xiaomi gibi bir ekosistem oluşturmak ve rekabetçi fiyatlarla piyasada yükselmek. Firma, basit adlandırmaları ve yeni teknolojileri öncü şekilde kullanarak şimdiden önemli bir yol katetti. Realme‘nin bu yıl C11, C12 ve C15 isimli telefonları piyasaya sürüldü. Şimdi ise Realme C17, Geekbench’te görüntülendi.
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Realme C17, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?
Realme C17, Geekbench’te RMX2101 model numarası ile gözüktü. Telefon, Snapdragon 460 SoC‘den gücünü alacak. Ayrıca karşılaştırma sitesine göre cihazın 6 GB RAM‘i ve Android 10 işletim sistemi bulunacak. Aynı model Tayland‘daki NBTC‘den ve Endonezya‘daki sertifika kurumlarından onay aldı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir bilgi henüz bulunmasa da bu kadar fazla sertifika alması yakın zamanda çıkabileceğini gösteriyor.
Realme C17, Geekbench‘te tekli çekirdekte “253“, çoklu çekirdekte ise “1248” skor aldı. Cihaz, aynı yonga seti ile daha yüksek RAM seçeneği bulunan telefonlara göre düşük bir skor alıyor. Fakat cihazın genel anlamda skoruna baktığımızda giriş-orta segmente uygun bir değer aldığını söyleyebiliriz.
C17, ortaya çıkan bilgilere göre en az 5.000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bunun haricinde cihaz son dönemde çok fazla sertifika aldığı için yakın zamanda daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor!
Geçtiğimiz senelerde Huawei Mate X serisi ve Samsung Galaxy Fold serisi ile birlikte katlanabilir telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu iki şirket katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken Apple‘ın da bu pazara giriş yapacağı konuşulmaya başlandı. Bugün ise Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu nasıl bir tasarıma sahip olacak?
IceUniverse, Weibo hesabından Apple‘ın gelecekte üretim için kullanacağı çok sayıda katlanabilir ekran sipariş ettiğini paylaştı. Bu söylentilerin yanı sıra katlanabilir iPhone için birkaç patent bulunuyor. Bu patentlerden biri, akıllı telefonun harici bir ekrana sahip olacağı yönünde. Patent resimlerine göre, ekran açıldığında Apple iPad benzeri bir tasarıma sahip olacak. Başka bir patent ise Apple’ın pil hücrelerini birkaç parçaya böleceğini ve cihazda esnek pil teknolojisi kullanılacağını gösteriyor.
John Prosser ise katlanabilen iPhone‘un katlanabilir bir ekranı bulunmayacağını söyledi. Büyük olasılıkla Microsoft Surface Duo gibi iki ekranlı bir iPhone modelinin piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu modelde ortadan bir menteşe ile iki ekran birbirine bağlanıyor. İkinci ekranda bir yüz tanıma sistemi bulunacağı tahminler arasında. Ancak bunların hepsinin sadece bir söylenti olduğu unutulmamalı. Apple, yeni teknolojileri olgunlaştırmadan kullanıcılara sunmayan bir firma. Bu sebeple bu yeni nesil katlanabilir ekranlı telefonları gelecek 1-2 sene içerisinde görebileceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme 7, kamera güncellemesi alıyor!
Realme 7 serisi geçtiğimiz perşembe günü tanıtıldı. Realme‘nin yeni serisi, Realme 6 serisine göre önemli yenilikler bulunduruyor. Cihazlarda 65W değerinde hızlı şarj ve dörtlü arka kamera kurulumu mevcut. Realme 7, MediaTek Helio G95 yonga seti kullanan ilk telefon olarak kullanıcılara sunuldu. Birkaç gün önce ise serinin Pro modeli güvenlik güncellemesi almıştı. Şimdi de taban modele önemli bir kamera güncellemesi geldi.
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Realme 7’nin yeni güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?
Realme 7, bugün hem güvenlik hem de kamera özellikleriyle ilgili önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, Realme 7’nin Android güvenlik versiyonunu Ağustos 2020’ye yükseltiyor. Ayrıca serinin Pro modelinde bulunan 64 MP profesyonel mod, bu güncelleme ile taban modele de gelmiş olacak. Güncellemenin yama notlarında, cihazın yazılım optimizasyonunun iyileştiği belirtiliyor. Bu da kullanıcılara daha stabil ve iyi bir deneyim sunulması anlamına geliyor. Optimizasyonların yanı sıra cihazın güvenliği ve performansı da artış gösterecek.
Yeni güncelleme, cihazda bilinen pek çok ufak hatayı da ortadan kaldırıyor. Bazen gerçekleşen dokunmatiği algılamama sorunu da güncelleme ile gideriliyor. Bunlar haricinde yeni sürümde Alexa desteği de cihazlara ekleniyor. Realme tarafından verilen bu güncelleme bir Beta sürüm olmadığı için kullanıcıların bu sürüme geçmeleri tavsiye ediliyor. Her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm cihazlara gelmesi biraz vakit alabilir.