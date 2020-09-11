Akıllı Telefonlar
Realme C17, Snapdragon 460 ile Geekbench’te görüntülendi!
Realme, son aylarda hem akıllı telefon hem de giyilebilir aksesuar piyasasında oldukça önemli ve rekabetçi adımlar atıyor. Şirketin hedefi Xiaomi gibi bir ekosistem oluşturmak ve rekabetçi fiyatlarla piyasada yükselmek. Firma, basit adlandırmaları ve yeni teknolojileri öncü şekilde kullanarak şimdiden önemli bir yol katetti. Realme‘nin bu yıl C11, C12 ve C15 isimli telefonları piyasaya sürüldü. Şimdi ise Realme C17, Geekbench’te görüntülendi.
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Realme C17, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?
Realme C17, Geekbench’te RMX2101 model numarası ile gözüktü. Telefon, Snapdragon 460 SoC‘den gücünü alacak. Ayrıca karşılaştırma sitesine göre cihazın 6 GB RAM‘i ve Android 10 işletim sistemi bulunacak. Aynı model Tayland‘daki NBTC‘den ve Endonezya‘daki sertifika kurumlarından onay aldı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir bilgi henüz bulunmasa da bu kadar fazla sertifika alması yakın zamanda çıkabileceğini gösteriyor.
Realme C17, Geekbench‘te tekli çekirdekte “253“, çoklu çekirdekte ise “1248” skor aldı. Cihaz, aynı yonga seti ile daha yüksek RAM seçeneği bulunan telefonlara göre düşük bir skor alıyor. Fakat cihazın genel anlamda skoruna baktığımızda giriş-orta segmente uygun bir değer aldığını söyleyebiliriz.
C17, ortaya çıkan bilgilere göre en az 5.000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bunun haricinde cihaz son dönemde çok fazla sertifika aldığı için yakın zamanda daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor!
Geçtiğimiz senelerde Huawei Mate X serisi ve Samsung Galaxy Fold serisi ile birlikte katlanabilir telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu iki şirket katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken Apple‘ın da bu pazara giriş yapacağı konuşulmaya başlandı. Bugün ise Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu nasıl bir tasarıma sahip olacak?
IceUniverse, Weibo hesabından Apple‘ın gelecekte üretim için kullanacağı çok sayıda katlanabilir ekran sipariş ettiğini paylaştı. Bu söylentilerin yanı sıra katlanabilir iPhone için birkaç patent bulunuyor. Bu patentlerden biri, akıllı telefonun harici bir ekrana sahip olacağı yönünde. Patent resimlerine göre, ekran açıldığında Apple iPad benzeri bir tasarıma sahip olacak. Başka bir patent ise Apple’ın pil hücrelerini birkaç parçaya böleceğini ve cihazda esnek pil teknolojisi kullanılacağını gösteriyor.
John Prosser ise katlanabilen iPhone‘un katlanabilir bir ekranı bulunmayacağını söyledi. Büyük olasılıkla Microsoft Surface Duo gibi iki ekranlı bir iPhone modelinin piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu modelde ortadan bir menteşe ile iki ekran birbirine bağlanıyor. İkinci ekranda bir yüz tanıma sistemi bulunacağı tahminler arasında. Ancak bunların hepsinin sadece bir söylenti olduğu unutulmamalı. Apple, yeni teknolojileri olgunlaştırmadan kullanıcılara sunmayan bir firma. Bu sebeple bu yeni nesil katlanabilir ekranlı telefonları gelecek 1-2 sene içerisinde görebileceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme 7, kamera güncellemesi alıyor!
Realme 7 serisi geçtiğimiz perşembe günü tanıtıldı. Realme‘nin yeni serisi, Realme 6 serisine göre önemli yenilikler bulunduruyor. Cihazlarda 65W değerinde hızlı şarj ve dörtlü arka kamera kurulumu mevcut. Realme 7, MediaTek Helio G95 yonga seti kullanan ilk telefon olarak kullanıcılara sunuldu. Birkaç gün önce ise serinin Pro modeli güvenlik güncellemesi almıştı. Şimdi de taban modele önemli bir kamera güncellemesi geldi.
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Realme 7’nin yeni güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?
Realme 7, bugün hem güvenlik hem de kamera özellikleriyle ilgili önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, Realme 7’nin Android güvenlik versiyonunu Ağustos 2020’ye yükseltiyor. Ayrıca serinin Pro modelinde bulunan 64 MP profesyonel mod, bu güncelleme ile taban modele de gelmiş olacak. Güncellemenin yama notlarında, cihazın yazılım optimizasyonunun iyileştiği belirtiliyor. Bu da kullanıcılara daha stabil ve iyi bir deneyim sunulması anlamına geliyor. Optimizasyonların yanı sıra cihazın güvenliği ve performansı da artış gösterecek.
Yeni güncelleme, cihazda bilinen pek çok ufak hatayı da ortadan kaldırıyor. Bazen gerçekleşen dokunmatiği algılamama sorunu da güncelleme ile gideriliyor. Bunlar haricinde yeni sürümde Alexa desteği de cihazlara ekleniyor. Realme tarafından verilen bu güncelleme bir Beta sürüm olmadığı için kullanıcıların bu sürüme geçmeleri tavsiye ediliyor. Her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm cihazlara gelmesi biraz vakit alabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!
Xiaomi bir süredir Mi 10T serisi üzerinde çalışıyor. Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro’dan oluşması beklenen seri, geçen yıl çokça sevilen Mi 9T serisinin yerini alacak. Sızıntılara göre Mi 10T modellerini görmemize az bir süre kaldı.
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Xiaomi Mi 10T Pro neler vaat ediyor?
Ön tarafta kıvrımlı değil düz bir ekran karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre OLED bir panel kullanılacakken 144Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Ekran boyutu ise henüz bilinmiyor. Ön kamerada ise Mi 9T’de kullanılan pop-up kameradan vazgeçilmiş ve ekranın sol üst köşesinde nokta çentik tasarımlı bir kamera tercih edilmiş. Telefonun sağ kenarında entegre parmak izi okuyucu olacağı tahmin ediliyor. Önceki sızıntılarda mavi ve beyaz olmak üzere iki rengi sızdırılan Mi 10T, bu kez siyah rengiyle karşımıza çıkıyor.
Arka tarafta, cam bir yüzey kullanılırken kamera modülü dikkat çekiyor. Üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor ve ana kamerada, 108 Mp çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş. Diğer iki kamera sensörü konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Xiaomi Mi 10T Pro, M2007J3SG, M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, ve M2007J3SY model numaralarıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Qualcomm’un amiral gemisi seiviyesi işlemcisi Snapdragon 865’ten alması beklenirken 8GB RAM ve 5000mAh boyutunda oldukça büyük bir bataryayla birlikte gelecek. Aynı zamanda hızlı şarj destekleyecek. Mi 10T de benzer özelliklere sahip olacak ancak işlemci tarafında ise Snapdragon 7 serisinin bir üyesi kullanılması bekleniyor. Kamerasının ise 64Mp olacağı söyleniyor. İki telefon da 5G desteğiyle birlikte gelecek. Fiyat konusunda net bir bilgi olmamakla beraber Mi 10T Pro 400-500 dolar civarı bir fiyatla gelecek gibi gözüküyor.