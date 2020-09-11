Realme C17, Snapdragon 460 ile Geekbench’te görüntülendi!

Realme, son aylarda hem akıllı telefon hem de giyilebilir aksesuar piyasasında oldukça önemli ve rekabetçi adımlar atıyor. Şirketin hedefi Xiaomi gibi bir ekosistem oluşturmak ve rekabetçi fiyatlarla piyasada yükselmek. Firma, basit adlandırmaları ve yeni teknolojileri öncü şekilde kullanarak şimdiden önemli bir yol katetti. Realme‘nin bu yıl C11, C12 ve C15 isimli telefonları piyasaya sürüldü. Şimdi ise Realme C17, Geekbench’te görüntülendi.

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Realme C17, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?

Realme C17, Geekbench’te RMX2101 model numarası ile gözüktü. Telefon, Snapdragon 460 SoC‘den gücünü alacak. Ayrıca karşılaştırma sitesine göre cihazın 6 GB RAM‘i ve Android 10 işletim sistemi bulunacak. Aynı model Tayland‘daki NBTC‘den ve Endonezya‘daki sertifika kurumlarından onay aldı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir bilgi henüz bulunmasa da bu kadar fazla sertifika alması yakın zamanda çıkabileceğini gösteriyor.

Realme C17, Geekbench‘te tekli çekirdekte “253“, çoklu çekirdekte ise “1248” skor aldı. Cihaz, aynı yonga seti ile daha yüksek RAM seçeneği bulunan telefonlara göre düşük bir skor alıyor. Fakat cihazın genel anlamda skoruna baktığımızda giriş-orta segmente uygun bir değer aldığını söyleyebiliriz.

C17, ortaya çıkan bilgilere göre en az 5.000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bunun haricinde cihaz son dönemde çok fazla sertifika aldığı için yakın zamanda daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.