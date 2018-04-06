Seracılıkta ürün fire oranı teknoloji ile azaltılacak

Günümüzde tarım alanlarının azalması ve küresel ısınma nedeniyle meyve-sebze yetiştiriciliği gitgide zorlaşıyor. Buna alternatif olarak sera yetiştiriciliği gösteriliyor. Ancak ısı ve nem gibi ortam şartlarından dolayı ürünlerde ciddi fireler verilebiliyor. Teknolojinin sunduğu olanaklar, sera yetiştiriciliğinde önemli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açılan akıllı sera projesi Ignite Greenhouse sayesinde ortamla ilgili uzaktan bilgi alınabiliyor ve anında müdahale edilerek ürünlerin zarar görmesi engelleniyor.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ignite Greenhouse, sera yetiştiriciliğinde geleneksel yöntemlere göre harcanan zaman ve işgücü gereksinimi büyük ölçüde azaltılıyor. Sistem ile bilgileri uzaktan kontrol edilebiliyor, otomatik talimat verilebiliyor. Böylece seranın ortam koşulları bilgisine istenilen zaman her yerden erişme imkanı sağlanıyor. Böylece zayi ürün oranı da azaltılmış oluyor. Proje, seraların yanı sıra ev tipi versiyonu ile evde saksıda sera oluşturma imkanı da sunuyor.

Sensörler aracılığıyla uyarı gidiyor

Ignite Greenhouse seralara yerleştirilen sensörler aracılığıyla bilgi akışı sağlıyor. Seranın koşulları böylece mobil cihaz ya da web’den takip ediliyor. Sistem, toprak nem seviyesi düştüğünde ya da sulama ihtiyacı olduğunda uzaktan komutlarla gereken işlemi yerine getiriyor. Geliştirilme aşamasında olan ürünün bir sonraki aşamasında, seradaki bilgileri yorumlayarak veriler doğrultusunda hareket edecek akıllı bir sisteme dönüştürülmesi hedefleniyor. Ürün gerekli desteği bulduğu takdirde satışa sunulma imkanına kavuşacak.