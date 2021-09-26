Sepet Dolusu fırsatlar MediaMarkt’ta!

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Sizler için sepet dolusu fırsatlarla yeni bir liste oluşturduk. Her çeşit üründen oluşan listmizdeki ürünler ise şu şekilde:

Ev araç gereçleri ve aletleri konusunda kendisini kanıtlayan markalardan biri olan PHILIPS evinize yeni bir elektrikli süpürge arıyorsanız bu modeliyle sizlere en iyi tercih olabilir. 650W elektrik gücü bulunan süpürge Hepa 13 Alerjik filtreye sahip. 2,2 litrelik toz haznesiyle rahat bir kullanım sunan bu elektrikli süpürgeye göz atmak ve 2099 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Hergün farklı kıyafetler giyen insanların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de ütüler. Zahmetli bir iş olmasından dolayı size zaman kazandıran bir ürün olan Philips Azur Buharlı Ütü, 2800W güç sunuyor. Steam Glide Taban & Hızlı Kireç Temizleme özellikleriyle birlikte mavi ya da beyaz rengiyle tercih edebiliyorsunuz. Eğer sizde bu ürüne göz atmak ve 599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla!

Samsung’un orta seviyede konumlandırdığı A serisinin en büyük üyesi A72 6,7 inçlik FHD+ 90Hz lik bir ekranla birlikte geliyor. Ayrıca 5000 mAh büyüklüğünde bataryası ile 2 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bununla birlikte arka taraftaki 64MP (F1.8)+ 12MP(F2.2) + 8MP(F2.4) + 5MP(F2.4) dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. IP67 sertifikasına da sahip olan Galaxy A72 ye göz atmak ve 5199 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik yanında Arzum Okka minio Jet kahve makinesi hediye!

Her ihtiyaca göre ürünleri bulunan Samsung’un bir panel üreticisi olarak televizyonları da dikkat çekici ürünler. Listemizdeki bu ürün de 55” boyutunda 138 ekran uydu alıcılı bir 4K Ultra LED TV. Kontrastı yüksek görüntüler elde ediyorken sinema keyifini de en üst seviyelere çıkarabiliyor. Uydu alıcılı olmasıyla birlikte herhangi bir ürüne de bağımlı kalmıyor. Eğer siz de bu ürüne göz atmak ve 7559 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Apple’ın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan iPhone SE modeli 4,7 inçlik HD bir ekran sunuyor. İçerisinde A13 bionic işlemcisini bulunduran telefon performansından ödün vermiyor. Arka taraftaki tek kamerası 12MP çözünürlükte fotoğraf çekemenize izin veriyor. Ön tarafta ise 7MP çözünürlük sunan kamera ile anılarınızı kaydedebilirsinizi. Stereo hoparlörleri ve IP68 sertifikası bulunan modele göz atmak ve 5699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Denizbank kredisi ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla!

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.