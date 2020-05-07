İnceleme
Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi | Efsane yenilendi!
TWS olarak adlandırılan tam kablosuz kulaklıklar dünyasının en iyilerinden olan Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi ile karşınızdayız. İlk nesle göre ANCi yani aktif gürültü engelleme kazanan Momentum TWS 2’nin detayları videomuzda..
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Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi
Ses dünyasının en popüler ve en üst seviye markalarından biri olan Sennheiser, Momentum ailesindeki ilk tam kablosuz kulaklığı olan Momentum TWS ile döneminin en başarılı cihazını ortaya çıkarmıştı. Gelişen teknoloji ile diğer markaların biraz gerisinde kalan Sennheiser, şimdi de Momentum TWS 2 ile karşımızda
Momentum True Wireless 2 modeli boyut olarak neredeyse ilk nesile benzer iken kulaklıklar 6 gram ağırlığında ve ilk nesle göre 2mm daha küçük olarak ayarlanmış. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.1’e yükseltilen cihaz, batarya konusunda da önemli gelişmeler içeriyor.
Tek kullanımda 7 saate varan müzik dinleme zevki sunarken, şarj kutusunda da ekstra 21 saat daha şarj edilebilme ile toplamda 28 saat müzik deneyimi size sağlayabiliyor. Şarj kutusu 1,5 saatte tam şarj olabiliyor, aynı zamanda 10 dk şarj ile 12 saatlik müzik imkanı da sağlıyor.
Teknik değerlerde 5 -21.000 Hz arası frekans değeri sunan Momentum True Wireless 2, 107 dB ses üretebiliyor. Bunu 7mm’lik dinamilk sürücüleri ile yapan Momentum TWS 2, ANC özelliğiyle de beklenen yeniliği getirmiş oldu.
Aktif gürültü engelleme ile sizi ortamdan izole edebilen kulaklık, bu konuda Sony WF-1000XM3’ten bir adım geride kalsa da yine de çok başarılı ve sektörün en iyilerinden biri olmayı da sağlıyor. Transparan duyma, Google Asistan ve IPX4 terleme ve sıçramalara karşı dayanıklık bu cihazda da yer aldığını belirtelim.
Sennheiser Momentum True Wireless 2 modelinin detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…
Tablet
Huawei MatePad Pro Türkiye’de satışa sunuldu!
Huawei MatePad Pro, sade ve minimalist tasarıma sahip olarak bizi karşılıyor. Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcılara yenilikler sunan MatePad Pro, Online Mağaza üzerinden Türkiye’de satışa sunuldu.
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Tablet, gece yarısı grisi rengiyle, 4.299 TL satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek satış kampanyası kapsamında, 699 TL değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1’er TL’ye paket kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan bu avantajlı kampanyaya buradaki adresinden ulaşabilirsiniz.
Sade ve minimalist tasarımla dikkat çekiyor!
10,8 inç 16:10 ekranını çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplamaya sahip olan MatePad Pro en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.
MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile çok iddialı. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.
Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier özellikleriyle engelleri kaldırın
MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve APP Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tablet!
MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI’ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde mükemmel pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W Huawei SuperCharge’ı destekliyor.
Eğlence için tasarlandı!
MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebiliyor. QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor. Ev sineması kurulumlarına benzeyen bir ses deneyimi sunan MatePad Pro, 3D stereo ses efektlerini sürmek için Histen 6.0’ı destekliyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen yüksek genlikli dört kanallı dörtlü hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.
Hayata geçirilen kampanya kapsamında tüketiciler, 4.299 TL son kullanıcı satış fiyatıyla sunulan tabletle birlikte, 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye ve 699 TL değerindeki M-Pencil dokunmatik kaleme sadece 1’er TL ödeyerek sahip olabiliyorlar.
Aksesuar
BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.