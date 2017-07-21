Senin Hikayen Uygulaması Çocukları Okumaya Teşvik Ediyor

90’lı yıllarda çok popüler olan kendi hikayeni seç kitaplarının mobile uyarlanmış olan Senin Hikayen – Hayvanat Bahçesi Macerası uygulaması yayınlandı.

Uygulamayı geliştiren ve hikayeyi yazan Uğur Atmaca, çocuğu olacağını öğrendikten sonra kendi çocukluğunda çok sevdiği hikayelerden bu uygulamayı geliştirdi. Uygulamanın amacı çocukların tablet ve telefon ile geçirdiği zamanı daha eğitici ve öğretici hale getirmek.

Hikayenin başkahramanı her kendi hikayeni seç kitaplarında olduğu gibi okuyucu. Okuyucular hikayenin nasıl gelişeceğine ve sonlanacağına karar veriyor. Hikayenin 99 sayfası ve 25 farklı sonu mevcut. Kitapta yaklaşık olarak 50 farklı hayvan yer alıyor. Hikayenin bazı bölümlerinde ejderha, tek boynuzlu at ve denizkızı gbi masalsı kahramanlar yer alıyor. Uygulama Türkçe olarak yayınlandı ve hikaye bir taraftan da İngilizceye çevriliyor.

Hayvanat bahçesinde gezmeye giden kahramanın arkadaşları ile beraber başına gelmeyen kalmıyor. Hikayenin kahramanı boğulan bir hayvanı kurtarıyor, konuşabilen bir hayvana yardım ediyor ya da nesli tükenmiş hayvanların yeniden üretilmesine tanıklık ediyor.

Uygulamanın iOS sürümünü buradan, Android sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.