Sea of Thieves, 2 milyon oyuncuya ulaştı

Sea of Thieves, 20 Mart itibarıyla Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapmıştı. Dün itibarıyla tam 19.5 GB‘lık bir güncelleme alan oyun, görünüşe bakılırsa oyuncular tarafından beğeniyle karşılandı. Çünkü Microsoft, oyunun 2 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

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Sea of Thieves, 2 milyon oyuncu tarafından oynanıyor

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan oyun, aksiyon-macera türünde karşımıza çıkıyor ve çoklu oyuncu desteği sunuyor.

Microsoft’tan gelen bilgilere göre oyun şimdiden Windows 10 platformu için çıkarılan en çok satan Microsoft Studios oyunu oldu. Ayrıca şimdiye kadar 100.000’den fazla oyuncu stream platformlarında oyunun canlı yayınını yaparken, bu yayınlar 10 milyon saat izlendi.