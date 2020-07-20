Haber
Sea of Thieves 15 milyon oyuncuya ulaştı!
Microsoft’un korsan temalı yapımı Sea of Thieves, geçtiğimiz günlerde 15 milyon oyuncu barajını geçmeyi başardı. Mevcut oyuncuların 1 milyonu, yapımın Steam üzerinde yayınlanmasının hemen ardından oyuna dahil oldu.
2018 yılında pek bir beklenti içermeden yayınlanan yapım ilerleyen yıllarda açıkça türünün en iyisi olduğunu kanıtladı. Yayınlanan verilerde, 15 milyonluk oyuncu kitlesinin garip bir şekilde, çoğunlukla 2020 yılı içerisinde korsanlığa adım attığı vurgulandı. Ayrıca 2020 yılının ilk altı ayını içeren verilerin, 2019 yılının tamamından iyi düzeyde olması da dikkat çekti. Sadece geçtiğimiz haziran ayında, 3.3 milyon yeni korsanın sıcak denizlere açıldığı belirtildi.
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Oyun 3 Haziran tarihinde Steam üzerinde yayınlanmıştı. Öncesinde sadece Microsoft Store üzerinde yapıma ulaşabilirken, Microsoft’un bir garip hamlesiyle yapımı artık Steam’de de elde edebiliyoruz. Steam üzerinde satışa sunulmasının ardından en çok satanlar listesinde bir numaraya yerleşen Sea of Thieves haberi yazdığımız an aynı listede 3. sırada yer alıyor. Bahsi geçen oyuncu rekorunda, Xbox Game Pass’in uygun fiyatlı deneme sürümünün de etkisi olduğu söyleniyor. Öyle ki oyuncuların büyük bir kısmı Xbox Game Pass aracılığıyla korsan olma yolunda ilerlemiş.
Genel
Elektrikli sedan Mercedes EQS’nin iddialı menzili açıklandı!
Mercedes-Benz, EQS adını vereceği amiral gemisi elektrikli sedanı ile Tesla Model S ve Porsche Taycan‘ı hedef alıyor. Daimler CEO’su araca dair merak edilen önemli detaylardan biri olan menzil konusunu açıklığa kavuşturdu.
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Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Daimler CEO‘su Ola Kallenius, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen EQS’nin, WLTP döngüsüne göre 700 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacağını söyledi.
Kallenius, “Gelecek yıl, Mercedes’in elektrikli geleceği için yeni bir dönem başlayacak. EQS ile standartları yeniden belirleyeceğiz. WLTP’ye göre 700 km’den fazla menzili ile elektrikli arabalara olan düşüncelerimiz değişecek. Tamamen elektrikli mimariye dayanan EQS, Mercedes-Benz’in ilk %100 elektrikli lüks sedanı olacak. Pillerin konumundan aracın tasarımına kadar yepyeni fikirler bu araçta yer alıyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.
EQS, Modüler Elektrik Mimarisi (MEA) üzerinde yükselecek. Daimler’ın Suttelfingen (Almanya) tesislerinde üretilen bataryalar, Stuttgart-Unterturkheim fabrikasında EQS ile birleştirilecek. Adındaki “S” kısmından da anlaşılacağı üzere S-Serisi’nin lüks, konfor ve güvenlik özellikleri elbette yer alacak. Fakat dört tekerlekten direksiyon ve dört tekerlekten elektrikli çekiş gibi özel yetenekler de EQS’de bulunacak.
Mercedes-Benz EQS’nin teknik detayları
Güç aktarma sistemlerinin tam ayrıntıları henüz açıklanmadı. Fakat bazı raporlara göre araçta, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift motorun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki motorun ise en kötü ihtimalle 400 beygiri aşkın bir güce sahip olması bekleniyor. Durum böyleyken AMG dokunuşlu bir modelin ise 600 beygir civarında bir güce sahip olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Haber
Samsung, Unpacked etkinliğinde 5 ürün tanıtacak!
Samsung’un yeni ürünlerini duyuracağı Galaxy Unpacked 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte tanıtılacak ürünler teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenirken, hangi ürünlerin karşımıza çıkacağı kesinlik kazandı.
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Note 20 serisinin ötesinde: İşte Galaxy Unpacked 2020’de tanıtılacak cihazlar!
Samsung Mobile CEO’su Tae-moon Roh, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Unpacked 2020 etkinliği için markanın blog sitesinde bir yazı kaleme aldı. Etkinlikte 5 yeni cihazın tanıtılacağını belirten Roh, üstü kapalı da olsa bu cihazların hangileri olacağını doğrulamış oldu. Yönetici ismin verdiği bilgiler ışığında, Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modeli de duyurulacak. Ayrıca ekosistem tarafındaki Galaxy Watch 2 akıllı saat, Galaxy Buds Live kablosuz kulak içi kulaklık ve Galaxy Tab S7 tablet ise etkinliğin diğer cihazları olacak.
TM Roh, marka stratejisi ile ilgili bilgiler verdiği yazının devamında ise COVID-19 salgını sonrasındaki süreci “Sıradan Normal” şeklinde tanımlıyor. Samsung’un bu süreçten güçlenerek çıkmak adına anlamlı inovasyonlar, açık işbirliği ve operasyonel çeviklik şeklindeki 3 farklı alana odaklanacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazlar gibi yenilikler anlamlı inovasyon tarafında değerlendirilirken; Google, Microsoft, Netflix ve Spotify gibi şirketlerle yapılan işbirlikleri ise açık işbirliği şeklinde adlandırılıyor. Operasyon çeviklik tarafı ise karar mekanizması için COVID-19’un getirdiği hızlı dönüşüm sürecini temsil ediyor.
Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 serisi; Note 20, Note 20+ ve Note 20 Ultra şeklinde 3 farklı modele ayrılıyor. Galaxy Note 20 modeli serinin giriş modeli niteliğini taşırken, Plus versiyonunun farkı daha geniş ekranı olacak. Ayrıca daha önce Galaxy S20 ailesinde gördüğümüz ve yüksek optik zoom yeteneği barındıran Ultra sürümü de seride ilk defa yerini alacak.
Genel
Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!
Normalde de fazla üretilmeyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Xago Edition ile daha da nadir hale geldi. Söz konusu proje, Lamborghini’nin yeni stüdyosu Ad Personam tarafından yapılıyor.
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Ad Personam, İtalyan üretcinin Sant’Agata Bolognese bölgesindeki tesisinde yer alıyor. Bu stüdyo, Lamborghini müşterileri için oldukça geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Hem de bu detayları konuşmak için İtalya’ya gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu aydan itibaren müşteriler, bayiler üzerinden video görüşme ile iki saatlik ilk görüşme toplantısı yapabilecek. Video görüşmesi esnasında canlı olarak Ad Personam takımı ile görüşerek taslaklar hakkında konuşabilecek ve fiyat detaylarını tartışabilecekler.
Yeni Ad Personam biriminin açılışını kutlamak adına Lamborghini, Aventador SVJ’lerini istediği gibi kişiselleştirebilecek, 10 adet müşteriye özel Xago Edition araçları duyurdu. İtalyan üretici bu sınırlı sürüm için “Satürn gezegeninin, Kuzey Kutbu’nda yer alan altıgen bulutlardan ve doğadaki altıgenin gücünden” ilham aldıklarını söylüyor.
Bu özel sürümün dış tasarımında, geçişli gümüş renge sahip altıgen desen ve parlak siyah Niero Ad Personam jantlar ile Ad Personam’ın özel kontrastlı rengi oldukça çekici görünüyor.
Aracın kabininde ise altıgen temalı özel koltuk desenleri ve dış tasarımdaki mavi kontrast ile uyumlu detaylar yer alıyor. Ayrıca bütün Aventador SVJ Xago modellerinin her biri numaralandırılmış plakalara sahip olacak.
Kaynak: Carscoops