Satışları Patlayan Galaxy Z Fold 3’ün Bu Sefer De Kendisi Patladı!

Katlanabilir telefon pazarında açık ara lider konumundaki Samsung, bu başarısının büyük bir kısmını Galaxy Z Fold 3 modeline borçlu. Beklenmeyen satış başarısıyla firmanın yüzünü güldüren ve tam tabiriyle satışları patlayan Z Fold 3’ün şimdi de kendisi patladı.

Patlama olayı Samsung için eski bir travma diyebiliriz. Firmanın 2016 yılında satışa çıkardığı Galaxy Note 7 modeli, patlama sorunuyla gündeme gelmiş ve birçok havalimanında cihaz yasaklanmıştı. Ardından durumu düzeltmek ve elde kalan parçaları değerlendirmek amacıyla orijinal modelden daha düşük bir batarya kapasitesiyle çıkarılan Note 7 FE modeli ise firmanın toplanmasına yardım edememiş ve bu olay Samsung’a yaklaşık 5 milyar dolara mal olmuştu.

Tarih Tekrar Edecek Mi?

Z Fold 3’ten gelen haber ise yeni bir Note 7 faciasının yaşanıp yaşanmayacağını sorgulattı. Fakat korkulanın olmayacağını söyleyebiliriz. Zira patlayan Z Fold 3 modeli önceden hasar almış ve patlamanın sebebinin bu olabileceği düşünülüyor.

Olayın kahramanı aslında Chad Christian isimli bir yatırım uzmanı. Christian, yeni Z Fold 3’ünü bisikletinden düşürmüş. Christian’ın yaptığı açıklamalardan cihazın düşme sonucu hasar aldığı ve patlama olayının cihaz tamir için kargoya verilmek üzere paketlenirken yaşandığı anlaşılıyor.

Paketleme sırasında cihazdan dumanlar çıktığını ve dumanları gördükten hemen sonra cihazı garajında muhafaza ettiğini söyleyen Christian, olaydan oldukça etkilenmiş. Ancak cihazın taşınma sırasında tamir bekleyen diğer cihazlarla temas halindeyken patlamasının çok daha kötü sonuçlanabileceğini de belirtelim. Kısaca çok daha büyük bir kazanın ucuz atlatıldığını söyleyebiliriz.

Ucuz atlatılan bu kazanın Galaxy Z Fold 3 modellerinde bir patlama sorununa işaret ettiğini söylemek ise zor. Çünkü durum Galaxy Note 7 ile pek benzemiyor. Note 7 modelleri, cihazın bataryasındaki bir sorun yüzünden patlıyordu. Patlama olayında bahsi geçen Z Fold 3 ise önceden hasar almış bir cihaz. Ayrıca Z Fold 3 ilgili başka bir patlama vakası da henüz görülmüş değil.

“Kayıtlara geçmesi açısından, telefonumun (Samsung yetkili servisi tarafından cihaz değişimi için kargolamam gerektiği söylenen) bir hafta önce bisikletimden düştüğünü belirtmeliyim. Patlamanın cihazda önceden meydana gelen hasar yüzünden olduğuna eminim. Bunun yeni bir Note 7 olayı olduğunu düşünmüyorum…”

Bu ifadeler Christian’ın patlama videosunu da içeren Twitter paylaşımında yer alıyor. Anlaşılan o ki, Christian’ın kendisi de olayın Z Fold 3’ten kaynaklanmadığını ve yeni bir Note 7 krizi yaşanmayacağını düşünüyor.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Galaxy Note 7 ile yaşanılan travma yüzünden bu konuda çok hassas olan Samsung, konuyla ilgili özel bir ekip görevlendirmiş durumda. Bu ekip Christian’ın yaşadığı yere gidip cihazı özel olarak inceleyecek.

Christian’ın bir koruyucu kılıf kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Ancak bu olay, birçok kullanıcıya 1.800 dolarlık Z Fold 3’lerinin iyi bir korumaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatmış olmalı.

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