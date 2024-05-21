Türkiye’nin yenilikçi teknoloji firması Togg, akıllı yaşam çözümlerini kullanıcılarıyla buluşturmak için dijital platformu Trumore’u kullanarak benzersiz bir yolculuk deneyimi sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan yeni iş birliği ile Türkiye’nin önde gelen e-ticaret ve ilan platformu sahibinden.com’un mobil uygulaması, Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

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Teknoloji dünyasında önemli bir yer edinen sahibinden.com, T10X kullanıcıları için özel olarak geliştirdiği yazılım ile emlak ilanı arama ve bakma deneyiminde devrim niteliğinde yenilikler getirdi. Bu yenilikle birlikte, T10X araçlarının ekranındaki ‘Gez’ uygulamasına entegre edilen özellik sayesinde, kullanıcılar sahibinden.com’da gördükleri satılık ya da kiralık ev ilanlarında belirtilen adreslere tek bir tıklama ile rota oluşturabilecekler.

Sahibinden.com mobil uygulamasının Trumore platformuna entegrasyonu ile T10X kullanıcıları artık uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri birçok işlemi araçlarında da yapabilecek. Bu entegrasyon, kullanıcıların yakınlarındaki ilanları görmelerine ve hızlıca erişim sağlamalarına olanak tanıyacak. Örneğin, bir T10X kullanıcısı aracının ekranında sahibinden.com uygulamasını açarak, ilgilendiği bir evin detaylarını inceleyebilecek ve adresine en kısa sürede ulaşmak için doğrudan rota oluşturabilecek.

Bu yeni iş birliği, Togg ve sahibinden.com’un teknolojiye verdikleri önemin ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarma çabalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Akıllı yaşam çözümleri ile kullanıcılarına konforlu ve pratik bir yaşam sunmayı hedefleyen Togg, bu tür iş birlikleri ile dijitalleşme sürecini hızlandırıyor ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor.

Sahibinden.com’un T10X kullanıcılarına sunduğu bu yenilikçi hizmet, yalnızca emlak arama ve rota oluşturma ile sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemlerde, kullanıcıların ilanlar üzerinde daha fazla işlem yapabilmelerine olanak tanıyacak ek özellikler de entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede, T10X kullanıcıları araçlarının konforundan ödün vermeden sahibinden.com’un sunduğu geniş hizmet yelpazesinden faydalanabilecekler.