Otomobil dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nisan’ın sonunda fiyatları açıklanan Mahindra XUV 3XO, 15 Mayıs’ta siparişe açıldı ve büyük bir ilgi gördü. Mahindra, ilk saat içinde 50.000’den fazla rezervasyon alarak büyük bir başarı elde etti. Şirket, siparişin başlamasından sonraki ilk 10 dakikada 27.000 rezervasyon aldığını belirtti.

26 Mayıs 2024’te teslimatlarına başlanacak olan Mahindra XUV 3XO, şimdiden 10.000’den fazla üretildi. Mahindra, zamanında teslimat sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını ve bu sayede XUV700’de yaşanan teslimat sorunlarını yaşamayacaklarını açıkladı.

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Mahindra XUV 300’ün makyajlı versiyonu olarak tanıtılan XUV 3XO, aynı motor seçeneklerini sunuyor. Bu yeni model, her iki turbo benzinli motor seçeneğiyle de 6 vitesli tork konvertörü sunarak performansını arttırıyor. 112 PS gücündeki 1.2-litre turbo-petrol motor, daha önceki 6 vitesli AMT seçeneği ile de kullanılabiliyor.

XUV 3XO’nun öne çıkan özellikleri arasında çift 10.25 inç ekran, Harman Kardon ses sistemi ve segmentinde ilk olan panoramik sunroof yer alıyor. Araç ayrıca hız sabitleyici, çift bölgeli klima ve kablosuz şarj cihazı gibi modern donanımlarla birlikte geliyor.

Güvenlik açısından da üst düzeyde olan XUV 3XO, altı hava yastığı, elektronik denge kontrolü (ESC) ve 360 derece kamera gibi özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca uyarlanabilir hız sabitleyici, otonom acil durum frenleme ve şerit tutma yardımı gibi gelişmiş sürücü yardım sistemleri (ADAS) de mevcut.

9.000 dolar fiyat etiketiyle dikkat çeken Mahindra XUV 3XO, ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Eğer gelirse, fiyatının ne kadar olacağını zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz.