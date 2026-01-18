Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, ortaya çıkan yeni sızıntılar kafaları karıştırdı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı konuşulan ince tasarımlı modelin akıbeti belirsizliğini koruyor. Peki, sızdırılan tanıtım belgeleri Galaxy S26 Edge hakkında ne söylüyor?

Galaxy S26 Edge tanıtım belgelerinde görünmedi

Teknoloji dünyasında dolaşan son raporlar, Samsung’un yaklaşan lansman planlarına ışık tutuyor. Kolombiya pazarında kullanılmak üzere hazırlanan ve sızdırılan tanıtım materyallerinde Samsung S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin isimleri açıkça görülüyor. Ancak listede dikkat çeken büyük bir eksiklik var; o da Galaxy S26 Edge modelinin yer almaması.

Bu durum, cihazın tamamen iptal edildiği anlamına gelmese de, şubat ayındaki büyük lansmanda yer almayacağına dair güçlü bir kanıt sunuyor. Samsung’un kendi iç belgelerinde bu isme yer vermemesi, söylentilere ciddi bir ağırlık kazandırıyor.

İnce telefon stratejisi tutmadı mı?

Daha önce ortaya atılan iddialar, Samsung’un Galaxy S26 Edge yerine klasik yapıdaki S26 Plus modeline odaklandığını öne sürüyordu. Görünüşe göre Galaxy S26 serisinde ince ve farklı bir tasarım denemesi, beklenen ilgiyi görmemiş olabilir.

Sızdırılan belgelerde önceki nesil cihazlara atıfta bulunulurken bile Edge varyantının adının geçmemesi dikkat çekici. Bu durum, şirketin satış performansı düşük olabilecek bir model için pazarlama bütçesi ayırmak istemediği şeklinde yorumlanıyor.

Geçtiğimiz dönemde başlayan ince telefon akımının beklenen etkiyi yaratamaması, Samsung’un strateji değişikliğine gitmesine neden olmuş gibi görünüyor. Şirket, risk almak yerine S26 Plus gibi kendini kanıtlamış form faktörleriyle yoluna devam edebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung sizce ince tasarımlı Edge modelinden vazgeçmekle doğru bir karar mı veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!