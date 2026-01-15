Apple, merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi için pazarlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugün, cihazların donanım tarafındaki en önemli yükseltmelerinden biri olan ekran dayanıklılığını vurgulayan “Slide” (Kaydırma) isimli yeni bir reklam filmi paylaştı. Peki, yeni iPhone 17 serisi günlük kazalara karşı gerçekten ne kadar dirençli?

İçindekiler iPhone 17 ve Ceramic Shield 2 teknolojisi

Yayınlanan yeni reklam filminde, gergin bir müzakere ortamı canlandırılıyor. Bu sahnede, ekranı masaya dönük bir iPhone 17 Pro modelinin uzun bir masa boyunca taraflar arasında sertçe ileri geri kaydırıldığını görüyoruz. Apple, bu video ile telefonun ekranının yüzeyle temas halindeyken bile zarar görmediğini esprili bir dille anlatıyor.

Teknoloji devi, yeni modellerde kullanılan Ceramic Shield 2 ön cam korumasının dayanıklılığına dikkat çekiyor. Apple’ın paylaştığı verilere göre, ekranın üzerinde yer alan bu yeni katman, önceki nesil iPhone 16 serisine kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha iyi bir direnç sunuyor.

Şirket ayrıca bu malzemenin, piyasadaki diğer tüm akıllı telefon camlarından veya cam-seramik karışımlarından daha sert olduğunu iddia ediyor. Reklam filmi, Apple’ın klasikleşen rahatlatıcı tavrıyla, “Rahatlayın, o bir iPhone 17” sloganıyla sona eriyor.

Yeni seri ile birlikte gelen bu donanım yükseltmesi, özellikle telefonunu kılıfsız veya ekran koruyucusuz kullanmayı tercih eden kullanıcılar için büyük önem taşıyor. iPhone 17 Pro ve standart modellerin tamamında yer alan bu teknoloji, cihazların kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.

