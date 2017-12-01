Samsung’un Android 8.0 Oreo Alacak Cihazları Sızdırıldı

Samsung’un Android 8.0 Oreo alacak modellerini içeren liste sızdırıldı. Ayrıca listede henüz tanıtılmamış modeller de var.

Samsung, her zamanki gibi güncellenecek cihazlara ait bir liste yayınlamadı, fakat kaynaklar bu konuda yardımlarını esirgemiyor. Weibo’da ortaya çıkan listeyi incelediğimizde farklı seviyelerden telefon ve tablet’in Android Oreo sürümüne güncelleneceğini görüyoruz. Ayrıca listeye baktığımızda henüz tanıtılmamış modelleri de görmekteyiz. Anlaşılan bazı cihazlar piyasaya Nougat ile sürülüp hemen güncellenecek.

Oreo Güncellemesi

Samsung nihai sürüme güncellemeden önce beta programları ile kullanıcılardan geri bildirim alıp problemleri çözmeye uğraşıyor. Halihazırda Galaxy S8 ve S8+ için yürütülen Android 8.0 beta programı ile geri bildirim toplayan Samsung, beta testlerinde orta üst veya eski amiral gemilerini test programına eklemiyorç

Aşağıdaki liste de sözünü ettiğimiz güncellenecek cihazlar bulunmakta.

Ayrıca Türkiye’deki güncelleme takvimi daha açıklanmamış olsa da Samsung Türkiye tarafından hazırlanan Güncel Miyiz? sitesi üzerinden de cihazınıza ne zaman güncelleme geleceğini kontrol edebilirsiniz.