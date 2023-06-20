Samsung, Birleşik Krallık’ta Kendi Kendine Onarım Programını(Self-Repair) başlattığını ve müşterilerin akıllı telefonlarını evde onarmak için parça ve araç satın alabileceklerini duyurdu. Program başlangıçta bir dizi cihaz için geçerli olacak.

Samsung Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 akıllı telefonların yanı sıra Samsung Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360’ı da içeren bir dizi cihazı onarmak için parça satın alanıbileceğini de açıkladı.

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Yapılan açıklamaya göre, “Avrupa’daki Samsung Galaxy S20, 21 ve S22 serisi kullanıcıları telefon ekranını, arka camını ve şarj portlarını değiştirebilecek. Galaxy Book Pro serisi sahipleri, onarımı kendi ellerine almak için yedi orijinal parçaya erişebilecekler. Bu parçalar arasında kasa önü, kasa arkası, ekran, pil, dokunmatik yüzey, parmak izi okuyuculu güç tuşu ve lastik ayaklar yer alıyor. Müşteriler ayrıca tüm onarım araçlarını saklayabilecek, böylece ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekler ve Galaxy cihazlarını istedikleri zaman tamir etmek için uygun, sorunsuz bir deneyim sağlayacaklar.

Samsung, Kendi Kendine Onarım programını yakın gelecekte daha fazla cihaz, onarım aracı, kılavuz ve pazar içerecek şekilde genişletmeye kararlıdır. Bu çabalar, Galaxy müşterilerini teknolojilerini onarmak için daha fazla seçenekle güçlendirerek onarım yeteneklerine erişimi genişletmeyi amaçlamaktadır.” denildi.

Samsung’un gelecekte Samsung Kendi Kendine Onarım Programına daha fazla cihaz eklemesi bekleniyor.