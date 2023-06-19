Günlük hayatta akıllı telefon kullanırken canımızı sıkan şeyleri soracak olsam bana upuzun bir liste çıkarırsınız. Bu sıkıntılardan birisi de fazla parlak duvar kağıtları. Bir duvar kağıdını beğenip telefonumuza uyguluyoruz. Ancak akıllı telefonu karanlık modda kullanmaya alıştığımız zaman seçtiğimiz duvar kağıdı çok parlak gelebiliyor. Bu da göz kanatabiliyor. Xiaomi, MIUI 12 ile birlikte karartılmış duvar kağıtlarını kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde akıllı telefon karanlık modda iken bir duvar kağıdı uyguladığınızda duvar kağıdı hafifçe karartılıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Google da benzer bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Son sızıntılara göre Google, Android 14 ile birlikte karartılmış duvar kağıtlarını kullanıma sunacak. Telefonu karanlık modda kullanırken bir duvar kağıdı uyguladığınız vakit duvar kağıdınız otomatik olarak karartılacak. Bu durum kullanımı rahatlatacak.

Sadece karanlık modda değil, telefonu güç tasarrufu moduna aldığınızda da duvar kağıdı karartılacak. Google bu özellik ile birlikte pil tasarrufuna da yardımcı olmayı planlıyor.

Halihazırda birçok akıllı telefon Android 13’ü bile alamadı. Google uzunca bir süredir Android 14 üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda yeni Android güncellemesinin ne zaman geleceği bilinmiyor. Beklentiler 2023 yılı bitmeden Google’ın Android 14’ü piyasaya süreceği yönünde. Şimdilik elimizde Android 14 hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.