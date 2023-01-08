Samsung son 8 yılın en kötü üç aylık kârını açıkladı. Güney Koreli şirkete göre, Ekim – Aralık faaliyet kârının bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 69 düşeceği tahmin ediliyor. Tahmin doğru çıkarsa, bu Samsung’un 2014’ün 3. çeyreğinden bu yana en düşük çeyrek kârı olacak.

Samsung, bellek işinde dördüncü çeyrek talebindeki düşüşün beklenenden daha büyük olduğunu, mobil işinin ise uzun süreli makroekonomik sorunların neden olduğu düşük satış ve gelirden etkilendiğini söylüyor.

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BNK Investment & Securities analisti Lee Min-hee, Samsung’un katlanabilir telefonlar gibi üst düzey telefonlarının iyi satmadığını iddia ediyor. Koreli yayın organı fnnews geçen ay Samsung’un Galaxy S22 Serisi ve Galaxy Z Flip4/Fold4 için satış hedefini tutturamadığını bildirdi. Ayrıca, Çin’deki en büyük iPhone fabrikasında Apple iPhone 14 Pro modellerinin üretiminin aksaması nedeniyle Samsung Display’in kârı muhtemelen darbe aldı.

Düşük talep nedeniyle bellek yongası fiyatlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle Samsung’un mevcut çeyrekte kârının azalması muhtemel. Hayat pahalılığı, artan faiz oranları ve belirsiz küresel ekonomi tüketici elektroniği ürünlerine olan talebi azaltmaya devam ediyor.