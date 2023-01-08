Google’ın yaklaşan sistem yazılımı güncellemesi Android 14’ün Android cihazların paylaşım sayfasını değiştireceği bildirildi. Android Police’in haberine göre, şirket uzun süredir paylaşım sayfasını geliştirmek için çalışıyor, ancak yalnızca yeni bir Android sürümüyle güncellenebildiği için ilerleme yavaş ilerliyor.

Esper’den Mishaal Rahman, teknoloji devinin Android 13’te bulunan paylaşım sayfasının deneysel, gizli bir kopyasını geliştirdiğini tespit etti.

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Google, Play Hizmetleri aracılığıyla güncellenebilen sistem bileşenleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğundan, bu yeni yaklaşım aynı zamanda farklı üreticilerin telefonları arasında daha tutarlı bir deneyim anlamına geliyor. Google onaylı tüm Android cihazlardaki paylaşım sayfalarının belirli standartlara uyması gerekirken, işlevsellik ve tasarım büyük farklılıklar gösteriyor.

Google’ın paylaşım sayfasını bir ana modül haline getirmesi, üreticilerin bu sistem unsuru üzerinde daha az kontrol sahibi olması ve yalnızca küçük tema seçenekleriyle yetinmeleri anlamına gelebilir. Bunun bir başka faydası da müşterilerin telefonlar arasında geçiş yapmasını kolaylaştırması olabilir.

Raporda sonuç olarak, Android’in kendisinden ayrı olduğu için Bluetooth yığını veya ağ bileşenleri gibi Play Hizmetleri kullanılarak güncellenebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz ay, teknoloji devinin Android 14 için Android cihazların çok eskidikten sonra bile internete bağlı kalmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Android cihazlardaki kök sertifikalar şu anda yalnızca sistem güncellemeleri yoluyla güncellenebildiğinden, cihazların kök sertifikalarını veya yayınlayan otoriteye ait dijital sertifikaları anında güncellemelerine olanak tanıyacak.