Samsung’un Mobile World Congress’te duyurulmayacağı resmi olarak açıklandıktan sonra ilk görüntüsü ve tanıtım tarihi sızdırıldı.

Paylaşılan fotoğrafa göre Samsung Galaxy S8 geçen sene çıkan Galaxy S7 modeline oldukça benziyor. Görünen o ki parmak izi sensörünün yeri değiştirilmiş ve ön taraf alışkın olduğumuz tasarımdan biraz daha farklı. Fiziksel ana ekran tuşu kaldırılmış. Büyük ve kıvrımlı ekrana sahip telefonun çerçevesiz olması bekleniyor.

Şirketin yeni modeli 21 Nisan tarihinde duyuracağı konuşulsa da sızdırılan bilgiler arasında bu tarih 29 Mart olarak yer alıyor. Telefonun 5,8 ve 6,2 inç büyüklüğünde iki farklı boyutta modeli olacak. Galaxy S8, Note 7 faciasından sonra çıkan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden beklentiler büyük. Görünen o ki ekran boyutu 5,7 inçlik Galaxy Note 7’den daha büyük.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Telefonda 5.8 ve 6.2 QHD AMOLED ekran, 12 megapiksel arka 8 megapiksel ön kamera, Snapdragon 835 ve Exynos işlemci, microSD kart desteği, 64 GB depolama alanı, 4 GB RAM, 5.8 inç için 3000 mAh 6.2 inç için 3500 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler olması bekleniyor.