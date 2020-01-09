Haber
Samsung’tan parmak izi okuyuculu taşınabilir SSD: T7 Touch
ABD’nin Las Vegas şehrinde 7-10 ocak tarihlerinde gerçekleşen CES 2020 teknoloji fuarında, Samsung tarafından haberler gelmeye devam ediyor. Şirket, yüksek okuma-yazma hızları sunmasının yanında, yerleşik parmak izi okuyucusu sayesinde güvenlik odaklı taşınabilir SSD’si T7 Touch modelini tanıttı.
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Samsung SSD T7 Touch hangi özellikleri taşıyor?
T7 Touch, 1.050 MB/sn okuma hızı ve 1.000 MB/sn yazma hızı ile bir önceki nesil SSD T5‘ten yaklaşık 2 kat daha fazla veri aktarım hızı sunuyor. AES 256-bit donanım şifrelemesi ile ek bir güvenlik sistemi de getirilmiş durumda. Cihazın parmak izi okuyucusuna, 4 parmağa kadar tanımlama yapılabiliyor. Ayrıca cihazın durumunu görebileceğiniz hareketli LED ise Samsung yazısının yanına konumlandırılmış. Alüminyum kasaya sahip SSD, yalnızca 58 gram ağırlığında. USB 3.2 ara yüzüyle karşımıza çıkan model, USB Type-C’den C’ye ve USB Type-C’den A‘ya bağlantı kurabiliyor.
T7 Touch, siyah ve gümüş iki farklı renk seçeneği ve üç farklı depolama alanı ile ocak ayı içerisinde satışa sunulacak. Samsung, 500 GB olan modelin 129 dolar, 1 TB olan modelin 229 dolar ve 2 TB olan modelin ise 399 dolar ile raflarda yerini alacağını belirtti. Parmak izi okuyucusu bulunmayan T7 modelinin ise 2020’nin ikinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Plus tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!
Sony firmasının bu sene amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak konumlandırılacak Xperia 5 Plus’ın görsel tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı.
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Önümüzde devasa telefon fuarlarından biri var. Sony’nin bu sene amiral gemi modellerinden biri olmaya muhteşem bir aday Xperia 5 Plus’ın görüntüleri sızdırıldı.
Xperia 5 Plus veya Xperia 1 adıyla tanıtılacak yeni modelin Barcelano’da düzenlenecek MWC 2020 fuarında kullanıcıların merakına sunulması bekleniyor.
Sony’nin artık gelenekleştiği üzere “her sene en az bir telefon duyurarak piyasadaki yerini korumaya çalışıyor. Bilindiği üzere firma, 2012’de yakalamış olduğu ivmeyi çok uzun süre koruyamamış, her ne kadar sağlamlık vurgusunu şirket devam ettirse de başarılı olamamıştı.
2019 yılına döndüğümüz zaman, Xperia 1 ile aslında firmanın dönüşüm sürecine girdiğini görmüştük. Sony, ana akım telefonlarda olduğu gibi dizaynda; ince çerçeveler, yüksek ekran çözünürlüğü, ekran altı parmak izi teknolojisi gibi günümüzün standartlarını karşılar hale gelmişti.
Şu an için tüm detaylarını bilemediğimiz gelişmeyle ilgili Twitter iddiacısı Steve Hemmershoffer, ilk olarak dile getirdi.
Sony Xperia 5 Plus, görsel tasarımı
Sony Xperia 5 Plus’ın görsel dizaynı önceki amiral gemilerine nazaran oldukça fazla değişikliği içerisinde barındırıyor. Japon’ların çok sağlam telefon üretme arayışında oldukları için tasarıma fazla odaklanmıyorlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki tasarım, zarif, şık ve ince olmuş.
Görünüş o ki, bu sefer Sony, kullanıcılardan gelen fikirlere önem vermiş . Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yola çıkarak bir cihaz tasarımı oluşturmuşlar.
Telefonun ekranında, herhangi bir çentikli yapı bulunmuyor. Yani Samsung vari bir telefon dizaynı beklemeyin. Telefonun ekranının üst tarafının merkezinde ahize ve hemen solunda küçük bir öz çekim kamerası yerleştirilmiş.
HDR destekli 4K OLED panel ile canlı ekran deneyimi!
Ekranla ilgili konuşulması gereken diğer detaylar ise, günümüz trendlerini takip eden 21:9 en boy oranı bulunuyor. Toplamda ekran boyutu ise 6.6 inçle geçen seneki Xperia 1 modeline oranla 0.1 inç genişletilmiş. Çözünürlük tarafında ise HDR destekli 4K OLED bir panel mevcut. Bu paneli, firma 2019 yılında geliştirmeye başlamıştı.
İsterseniz ekranla ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şimdi de Xperia 5 Plus’ın kasa tasarımına göz atalım. Cihazın etrafını tamamen alüminyum plakayla çevrelenmiş. Sony’nin akıllısında, muhtemelen ön tarafa bakan üstte ve altta yer almak üzere iki hoparlör bulunacak.
En son markanın bu dizayn detayını, Xperia XZ3 cihazında görmüştük. Tabi ki buradaki en büyük eksikliğin artık full ekranlı cihazların piyasayı kaplaması olacaktır. Onu da yakın zamanda Sony’nin çözmesini bekliyoruz.
2020 modasına aykırı olarak, hala parmak izi sensörünün tuş kilidinin içerisinde görmekteyiz. Bu aslında oldukça hızlı çalışan parmak izi sensörü demek olsa da çoğu firma parmak izini ekran altına almaya başladı. Ekran altı parmak izi teknolojisi, son 1 yıldır Samsung’un cihazlarında ultrasonik ses dalgalarını kullanarak daha hızlı çalışmasını sağlanmıştı.
İşlemci tarafında son nesil Qualcomm Snapdragon 865 kullanılacak
Yeni amiral gemisinde, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı düşünülüyor. Donanım tarafı her zaman olduğu gibi güçlü olan cihazın, 8GB RAM ile destekleneceği bunlara ek olarak 128GB dahili depolama sistemi bulunacak.
Bu sene 5G iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Anakart tarafında 5G’nin desteklenmesi, Sony için çok başarılı bir hamle olacaktır.
Sony lensle desteklenmiş üçlü kamera kurulumu!
Sony Xperia 5 Plus’ta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera donanımı, standart geniş açı, ultra geniş açı, telefoto kamera dikey şekilde arka tarafa yerleştirilmiş.
En üstte yer alacak ana kamerada, gelişmiş derinlik ve mesafe ölçmede kullanılan ToF (Time of Flight) kullanılıyor. Böylece, portre çekimler çok daha kararlı hale geliyor. Öz çekim kamerasının ise 8 MP çözünürlüğe sahip olacağına dair ipuçları verildi. Fakat, henüz netleşen bir bilgi mevcut değil.
Xperia 1 fiyatı ne kadar, çıkış tarihi ne zaman?
Sony’nin Xperia 1 veya Xperia 5 Plus adıyla göreceğimiz yeni bayrak gemisini, MWC 2020 fuarında tanıtması bekleniyor. Kesin olmamakla birlikte, piyasaya çıkışı ise Mayıs ve Haziran ayını bulabilir.
Telefonun, standart versiyonun fiyatının 949 dolar ile 999 dolar olacağı düşünülüyor. Bu fiyat seviyesinde çok rakipleri olduğu düşünülürse fiyatlarda indirime gitmesi lazım.
Haber
TikTok, hacker saldırılarına karşı bir güvenlik açığını düzeltti
TikTok, son dönemin en popüler video ve eğlence uygulamalarından birisi. Fakat uygulama, beraberinde bir çok güvenlik sorunu da getirebiliyor. Check Point adında bir güvenlik firması, TikTok‘ta saldırganların kurban profilindeki hemen hemen her şeye erişebilmelerini sağlayan ciddi bir güvenlik açığı buldu.
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Check Point, hackerlerın TikTok‘ta kullanıcıların videolarını ve hesaplarını kontrol altına alabilmesini sağlayan bir güvenlik açığını tespit etti. Saldırganlar, TikTok‘tan sahte bir kısa mesaj göndererek kullanıcının bu sahte bağlantıya tıklaması sayesinde, kullanıcının profilini kısmen kontrol edebiliyorlardı. Ayrıca uygulama, hacker’ın kurbanı tam olarak TikTok’a benzeyen bir web sitesine yönlendirmesine de izin veriyordu.
TikTok son zamanlarda çok fazla inceleme altındaydı ve ABD hükümeti bile uygulamanın Amerikan ordusundaki akıllı telefonlarda kullanımını yasaklamıştı. Ortaya çıkan bu güvenlik açığı sayesinde, ABD hükümetinin endişelerinde haklı olduğu net şekilde gözüküyor.
Check Point, kasım ayında TikTok‘u konu ile ilgili bilgilendirdi. Güvenlik açığını dikkate alan uygulama geliştiricisi, neyse ki yeni bir güncelleme yayınlayarak bu açığı düzeltti ve sorunun büyümesini engelledi.
Olası siber saldırılara karşı telefonunuzdaki TikTok uygulamasının en son sürümde olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. TikTok uygulamasını, hem iOS hem de Android işletim sistemleri için aşağıdaki linklerden indirebilir ve sürümlere ait en güncel durumlarını kontrol edebilirsiniz.
TikTok indirme linkleri
e-Spor
RAZER, CES’de PC ve mobil oyunculuğa dair ürünlerini sergiledi!
RAZER, CES 2020 teknoloji fuarında yeni nesil oyuncu ekipmanlarıyla adeta büyüledi. Firma, yaptıkları açıklamalarda bulut oyunculuğa dair atılımlarını vurguladı.
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Razer , bugün yeni “Kishi” evrensel mobil oyun kontrol cihazlarını, “Sila” 5G Ev Router’ını, “Tomahawk” Masaüstü Oyun Bilgisayarı’nı ve çeşitli oyun yayıncıları ve teknolojik ürün satıcıları ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir Razer eRacing Simulator konseptini duyurdu.
NVIDIA’nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir.
Yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer’ın endüstri lideri oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator’da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.
Yüksek performanslı bulut oyunculuğu için temelleri atıyoruz!
Oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinde tartışmasız inovasyon lideri olan Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. iOS ve Android cihazlara evrensel bir bulut oyunculuğu kontrol cihazı olan Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan “Razer Sila 5G” Home Router’ını tanıttı.
Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android ve iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Junglecat’ın kompakt ergonomik formunu temel alıyor.
Razer’in yeni Kishi bulut uyumlu kontrol cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk sağlaması için Gamevice ile ortaklaşa üretildi. “Kishi mobil kontrol cihazı” (Android ve iOS için) 2020’nin başlarında satışa sunulacak.
RAZER Sila ile düşük gecikmeli oyun konforu yaşatacak
Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır.
Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde; anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabiliyor.
Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliği olarak belirtildi.
RAZER, kompakt oyun sistemleri yeniden tanımlanıyor!
Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt “Tomahawk N1” kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk’ı tanıttı.
Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Tomahawk N1, Razer’ın minimalist tasarım dilini benzersiz bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip.
Şık, kompakt bir kasadır. Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.
“E-spor alanında ilk sıradayız!”
Razer E-racing Simulator konsepti için, bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine odaklanıyoruz.
Project CARS Pro’yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi oluşturuyor. Hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile heyecan verici ve sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.
Firmanın Global E-spor Direktörü David Tse, “Rekabetçi eRacing alanı, firmamızın yeni bir inovasyon oluşturdu. Oyunları sevenleri için daha keyifli, sürükleyici ve heyecan verici hale getiren bir sektör yarattı.