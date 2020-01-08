MediaTek Dimensity 800 5G işlemci iddialı geliyor!

Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, CES 2020’de düzenlediği etkinlik ile yeni mobil işlemcisi Dimensity 800’ü duyurdu. MediaTek Dimensity 800, 5G desteği sunan orta seviye akıllı telefonlar için rekabetçi bir çözüm getiriyor.

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MediaTek Dimensity 800, orta seviye akıllı telefonlara 5G desteği getirecek!

İşlemci pazarında uzun süredir Qualcomm’un gerisinde kalan MediaTek, yeni yıl ile atağa geçmek istiyor. 2019’un sonunda duyurulan Dimensity 1000’in ardından rotasını orta seviyeye çeviren şirket, CES 2020 kapsamında Dimensity 800 adlı işlemci modelini tanıttı. 5G modeme sahip olmasından dolayı Qualcomm Snapdragon 765G’in rakibi konumundaki MediaTek Dimensity 800, şebeke tarafında 6 GHz’lik frekans bandı sunuyor. Bu da orta seviye cihazlar için gerçek 5G deneyimini kullanıcıların ayağına getirecek.

7 nm mimarisinde geliştirilen Dimensity 800, çekirdek tarafında da iddialı veriler barındırıyor. Her biri 2 GHz frekansında çalışan iki adet Cortex-A76 ve Cortex-A55 çekirdek barındıran işlemci, grafik alanında ise Mali-G57MP4 GPU kullanıyor. İlk olarak Dimensity 1000’de gördüğümüz HyperEngine adlı teknoloji ise oyunlarda otomatik optimizasyon yaparak performans artışı sağlıyor.

MediaTek’in yeni işlemcisi, kamera sensör desteği bakımından da oldukça başarılı görünüyor. Maksimum 64 megapiksel çözünürlüğe kadar sensör desteği sunan Dimensity 800, 4K/30 FPS video kaydı desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca kamera yazılımı için yapay zeka çekirdeği de işlemci paketinde üreticilere sunuluyor.

5G destekli MediaTek Dimensity 800’e sahip ilk akıllı telefon modelleri yılın ilk yarısına yetişecek. Bu yıl Dimensity serisini genişletmeyi planlayan şirketin, iş ortakları için daha ekonomik modeller de sunacağını belirtelim.