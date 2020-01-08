İşlemci
MediaTek Dimensity 800 5G işlemci iddialı geliyor!
Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, CES 2020’de düzenlediği etkinlik ile yeni mobil işlemcisi Dimensity 800’ü duyurdu. MediaTek Dimensity 800, 5G desteği sunan orta seviye akıllı telefonlar için rekabetçi bir çözüm getiriyor.
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MediaTek Dimensity 800, orta seviye akıllı telefonlara 5G desteği getirecek!
İşlemci pazarında uzun süredir Qualcomm’un gerisinde kalan MediaTek, yeni yıl ile atağa geçmek istiyor. 2019’un sonunda duyurulan Dimensity 1000’in ardından rotasını orta seviyeye çeviren şirket, CES 2020 kapsamında Dimensity 800 adlı işlemci modelini tanıttı. 5G modeme sahip olmasından dolayı Qualcomm Snapdragon 765G’in rakibi konumundaki MediaTek Dimensity 800, şebeke tarafında 6 GHz’lik frekans bandı sunuyor. Bu da orta seviye cihazlar için gerçek 5G deneyimini kullanıcıların ayağına getirecek.
7 nm mimarisinde geliştirilen Dimensity 800, çekirdek tarafında da iddialı veriler barındırıyor. Her biri 2 GHz frekansında çalışan iki adet Cortex-A76 ve Cortex-A55 çekirdek barındıran işlemci, grafik alanında ise Mali-G57MP4 GPU kullanıyor. İlk olarak Dimensity 1000’de gördüğümüz HyperEngine adlı teknoloji ise oyunlarda otomatik optimizasyon yaparak performans artışı sağlıyor.
MediaTek’in yeni işlemcisi, kamera sensör desteği bakımından da oldukça başarılı görünüyor. Maksimum 64 megapiksel çözünürlüğe kadar sensör desteği sunan Dimensity 800, 4K/30 FPS video kaydı desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca kamera yazılımı için yapay zeka çekirdeği de işlemci paketinde üreticilere sunuluyor.
5G destekli MediaTek Dimensity 800’e sahip ilk akıllı telefon modelleri yılın ilk yarısına yetişecek. Bu yıl Dimensity serisini genişletmeyi planlayan şirketin, iş ortakları için daha ekonomik modeller de sunacağını belirtelim.
İşlemci
Intel işlemcilerine yeni saldırı: Plundervolt
Intel işlemcilerinin en güvenlikli bölgelerinden olan Intel SGX verilerini etkileyen yeni saldırı methodu Plundervolt, bilgisayarınızdaki verilere erişmeye olanak sağlıyor.
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Intel, işlemcileri geçtiğimiz yıl Spectre ve Meltdown açıkları ile gündeme gelmişti. Bu açıklar ile beraber kullanıcıların cihazlarından verilerin alınabileceği, sistemsel değişikliklerin yapılabileceği keşfedilmişti. Bu açıklara bir yenisi geçtiğimiz günlerde Avrupa’da üç öğretim üyesi tarafından yayınlandı. Plundervolt olarak isimlendirdikleri yeni saldırı methodu mobil alan dahil tüm işlemcilerde sistemsel verilere sızma olanağı sağlıyor.
İşlemci -Donanım- Sistem arasında en gelişmiş güvenlik yapılarından biri olarak bilinen Intel SGX birimine Plundervolt ile giriş yapıldı. Mevcut açığı keşfeden akademisyenler (Kit Murdock, Jo Van Bulck,Daniel Gruss) durumu detaylı olarak bildirecekleri bir internet sayfası açtılar. Bu sayfada Plundervolt ile SGX sisteminde değişikliklerin yapıldığı bilgilendirici videolar yayınlandı. Açığa verilen ismini ise “Plunder” yağmalama ve voltaj değerlerini etkilediğini için volt kelimelerinin birleşmesinden kaynaklandığı söylendi. Mevcut açığın kullanılması için fiziksel olarak bilgisayara erişimin gerekli olmadığı belirtilirken, şirkete, açık ile ilgili bilgilerin sunulduğu belirtildi. Açığın bilgisayarlara erişime fiziksel olarak gerekli kılmasından dolayı, saldırının yüksek kitlelere ulaşmayacağı düşünülüyor. İşlemci aileleri üzerinde etkili olan saldırı yöntemine karşı Intel tarafı güvenlik yamaları ile cihazları bu saldırıdan uzak tutmayı hedefliyor. Donanımların voltaj değerlerini değiştirmeye olanak sağlayan açık ile ilgili yama çalışmaları ise başlatıldı. Yeni güvenlik yamalarını paylaşan Intel güvenlik açık detaylarını ve şirketin ilerlediği yol haritasını resmi internet sitesinde de kullanıcılar ile paylaştı.
Haber
İki yeni 5G destekli işlemci: Snapdragon 865 ve 765
Qualcomm düzenlediği etkinlikte 2020 yılının amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni işlemcisi Snapdragon 865 tanıtıldı. Ayrıca orta-üst seviye telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 765‘de bu etkinlikte duyuruldu.
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Qualcomm, 5G bağlantı teknolojisinin dünya çapında popülerleşmesinden sonra, iki yeni 5G destekli işlemcisini tanıttı. 2020 yılının tüm amiral gemilerinde kullanılacak olan Snapdragon 865‘de bu etkinlikte tanıtıldı. Açıklanan detaylara göre, Snapdragon 865 ile dahili bir modem gelmiyor. Yani bu işlemciyi kullanacak olan telefonlar, ayrıca bir 5G modemi de cihaza eklemek zorunda kalacak. Ayrıca eklenecek modem ile birlikte 5G bağlantı teknolojisi cihazlara sunulmuş olacak. Aynı zamanda, Snapdragon 865 kullanıp 4G modem eklemek isteyen üreticilere de bir kötü haber geldi. Bu yeni işlemci ile 4G modem kullanmak mümkün olmayacak.
Amiral gemisi işlemci, 164 MP çözünürlüğündeki sensörlere izin verebiliyorken, 8K 60fps ve 8K 30fps video çekebilme desteğini de bizlere sunabiliyor. Saniyede 15 Trilyon işlem gerçekleştirebilen bu işlemci bir önceki nesle göre iki kat daha fazla yapay zeka işlemi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemci içerisinde barındırdığı 3D Sonic Max desteği ile daha fazla alanda daha iyi ekran altı parmak izi tanımlama gerçekleştirebiliyor.
Qualcomm ayrıca orta-üst segment cihazlara hitap etmesi için, Snapdragon 765‘i de bu etkinlikte tanıttı. Bu yeni orta-üst segment işlemcide 5G desteğine sahip geliyorken, bu da artık orta seviye telefonlarda da 5G desteğini göreceğimize işaret ediyor. Snapdragon 765, 4K videolarda HDR 10 desteği sunabiliyorken, yapay zeka işlemlerinde oldukça başarılı olacak gibi görünüyor. Ayrıca şirket tarafından açıklanan bir bilgiye göre Snapdragon 865‘i ilk kullanacak telefon Xiaomi Mi 10 serisi olacak.
İşlemci
MediaTek, 5G modemi orta seviyeye getirecek!
MediaTek Helio M70 5G modemini geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtmıştı fakat işlemcinin tamamı hakkındaki bilgileri hala beklemekteyiz. Muhtemelen, önümüzdeki yılki cihazlarda göreceğimiz yeni nesil modem hakkında yeni detaylar gelmeye başladı.
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Çinli üreticilerin sahipleneceği işlemci, 7nm FinFET teknolojisiyle üretildi. Öncelik olarak Oppo ve vivo amiral gemileri, bu teknolojilere ilk olarak ev sahipliği yapacak. Bugün gelen Çin kaynaklı raporlara göre, Taiwanlı üretici bir başka 7nm soketini kullanmayı planladığı söyleniyor. Yani, daha satın alınabilir düzeyde, orta düzey kullanıcı kitlesine hitap eden cihazları Çin tarafından görmemiz mümkün hale gelecek.
MyDrivers internet sitesinin haberine göre, yeni işlemci mimarisinin MT6885 ile benzer özellikler taşıyacağı yönündeki ithamlar, Çin’deki donanım üreticilerinden gelmeye başladı. Fakat çiz boyutu daha küçülecek ve fiyatında da indirim uygulanacak.
Kitleye hitap eden ürünler 2020 yılının ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Marketteki 5G erişebilirliği 2020 ikinci çeyrekte tam olarak oturması bekleniyor. MediTek iki platform içindeki geliştirmelerini tamamladığı zaman, TSMC’inin 6nm boyutlarında faaliyete geçireceği EUV işlemcisinin üretimine başlanacak.
AR-GE işlemlerinin 2020’nin üçüncü çeyreğinde sonuçlandırılıp, 12 ay içerisinde seri üretime geçmesi gerekiyor. MediaTek, önümüzdeki sene 100 milyon satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu istatistiklere ulaşmak için, yukarıda da belirttiğimiz MT68885 VE MT6873 adlı işlemci birimleri pazarda iyi satış trendi yakalaması lazım.
MediaTek, uzun zamandır ortalıklarda yoktu. Şirket geçtiğimiz sene üretim tekniklerinden ve yazılımsal sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı, üretimini kısa süreliğine durdurma kararı almıştı. Bu sene ise karşımıza 5G iletişim teknolojilerine sahip, hatta ve hatta 7nm sınırının aşmayı planlıyor. Keza 7nm altı işlemci inşası oldukça sancılı süreçlerden geçiyor.