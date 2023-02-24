Pokemon hayranı bir teknoloji severseniz, size güzel haberlerimiz var. Samsung, 1996 yılında Japonya’da yayınlanan dünyaca ünlü Pokemon Red ve Green oyunlarına özel yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Güney Kore merkezli üretici 27 Şubat 1996 yılında yayınlanan video oyunlarının 27. yıldönümü adına tasarımlarıyla dikkat çeken aksesuarları Pokemon fanlarıyla buluşturacak.

Geçtiğimiz sene içerisinde de söz konusu video oyunları için çeşitli ürünler geliştiren Samsung, bu sene için de 3 adet yeni aksesuarı görücüye çıkarmak istiyor. Bu üç ürün arasında Galaxy Watch 5 serisi için bir saat kayışı, Galaxy Z Flip 4 için bir telefon kılıfı ve Galaxy Buds 2 Pro için Poké Topu şeklinde benzersiz bir kılıf yer alıyor. Bu aksesuarlar şu anda Samsung’un web sitesinde listelenmiş olsa da, Pokemon Günü’ne denk gelen 27 Şubat’a kadar satın alınamayacaklar.

Samsung’un Tasarladığı Poke Topu Kulaklık Kılıfı İlgi Çekiyor

Çoğu kişi için mevcut ürün grubu içinde en dikkat çekici aksesuar, Galaxy Buds 2 Pro için Poké Topu şeklindeki kılıf. Geçen yıl Galaxy Buds Pro için de yapılan Poké topu da hayranların favorisi haline gelmişti. Oyun hayranlarını tekrardan sevindirmek isteyen dev şirket, bu sene de aksesuarın yeni sürümünü piyasaya sürecek.

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Geçen sene satışa sunulan temalı aksesuarlar büyük bir ilgi görerek bir gün içerisinde tükenmişti. Müşterileri hayal kırıklığına uğratan bu olayı tekrardan yaşamak istemeyen Samsung’un yeni ürünlerinde stokları arttıracağını düşünüyoruz. Ancak yeni aksesuarlara sahip olmak istiyorsanız, 27 Şubat’ı beklemenizi ve elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.