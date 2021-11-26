Samsung, Yuvarlanabilir ve Kaydırılabilir Ekranlar Üzerinde Çalışıyor

Son birkaç yılda, katlanabilir ekranlı telefonlar, ilginç bir konseptten, geleneksel amiral gemisi modellerine rakip olan, hatta bildiğimiz ve alıştığımız formdaki telefonların fiyatlarına meydan okuyan fiyatlara kadar gelmiş durumda. Samsung bu teknolojinin ön saflarında yer alıyor ve meyvelerini Galaxy Fold ve Galaxy Flip gibi telefonlarda gördük. Şimdi ise katlanabilen ekranlı akıllı telefonlara ek olarak yuvarlanabilir ve kaydırılabilir ekranlar yakın gelecekte bizimle olacak.

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Şimdi Koreli şirket, modern akıllı telefon için esnek ekran teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu daha da vurgulamak istiyor. Samsung, esnek ekranlarıyla ilgili bir site oluşturdu ve bu ekranlara dair bilgiler veriyor. Hepimizim Galaxy Fold serisinden bildiğimiz dikey olarak katlanabilir kare ekran ve Galaxy Flip serisinden bildiğimiz yatay olarak katlanabilen ekran tasarımların yanı sıra Samsung, yeni kullanıma sunulan sitesinde yeni “katlanabilen” yuvarlanabilir ve kaydırılabilir ensek ekranlarını tanıtıyor. Bu da çok yakın zamanda Samsung’un henüz tam anlamıyla satışa çıkaracağı modellerde kullanacağı ekranlar olmasa da prototip ve konsept olarak bu erkanları kullanabileceği anlamına geliyor.

Samsung Flex OLED’leri hakkında ise sitesinde: “Samsung Flex OLED’in dikkat çekici derecede küçük 1.4R (kavis çapı) kavisi, daha kompakt ve hassas akıllı telefon tasarımları için daha keskin bir kavis oluşturur. Katlanan bölge, ekran katmanlarının kademeli yapısıyla en ince duruma getirilir ve bu kadar küçük bir eğri elde edilir. Gerçek camın mükemmel şeffaflığı ve sertliği katlanabilen ekranla buluşuyor. Günde 100 kat yoğun kullanımda bile Bureau Veritas tarafından doğrulanan testlerde 200.000’den fazla kata dayanmaya ve hala iyi çalışabiliyor.” açıklamasını yapıyor.

Tam bir yıl önce, Samsung’un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Oppo X’e benzer bir kayar ekranlı telefonu düşündüren, katlanabilir bir cihaz olamayacak kadar ince, alışılmadık bir form faktörüne sahip piyasaya sürülmemiş bir telefonla görüldü. Bu cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak 2021 yılının ilk yarısında, ancak Samsung’un yuvarlanabilir (veya kaydırılabilir) ekranlı modeli olmadığı bir yıl geldi ve geçti.

Diğer üreticilerin de bu tür tasarımları denedikleri konuşuluyor. Geçen günlerde Apple’ın yaptığı patent başvurusunda tamamen camdan bir iPhone için patent aldığını sizlere yazmıştık. Ayrıca Google da Oppo X’te olan katlanabilir bir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor.