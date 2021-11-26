OPPO Find X4 Pro Teknik Özellikleri Sızdırılmış Olabilir

OPPO, amiral gemisi serisinin yeni modeli Find X4 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Görünen o ki OPPO yeni amiral gemisinde çok büyük yeniliklere imza atmandan Find X3 Pro benzeri bir model çıkartacak.

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2021 yılı OPPO için amiral seviyesindeki Find ailesi için iyi geçmedi diyebiliriz. En azından global olarak satışları beklenen seviyede olmadı. Oppo Find X3 Pro, benzersiz bir arka cam tasarımı, havalı, dikkat çekici, keskin görüntüler elde eden mikroskop kamerası ve yüksek çözünürlük sunan canlı bir ekranı olan ve 2021’in amiral gemisi işlemcisi Qulacomm Snapdragon 888 ile gelen bir telefondu. Son gelen haberlere bakacak olursak Find X4 Pro sızdırılmış gibi görünüyor ve birkaç farklı nokta harici Find X3 Pro ile aynı gibi görünüyor.

Weibo ve Twitter’da ürün bilgileri sızdırmasıyla ünlenen tipster Digital Chat Station, 2022 yılında çıkması beklenen cihazlardan Oppo telefonu olduğunu doğrudan söylemese de, yaklaşmakta olan bir amiral gemisi cihazının özelliklerini açıkladı. Bununla birlikte, burada iddia edilen 80W hızlı şarj, bu ayın başlarında ortaya çıkan Oppo Find sızıntısı ile aynı görünüyor.

6.7″±2k+120hz，32mp，50mp 1/1.5″+50mp 1/1.5″+13（12）mp 2x，sm8450+12gb，80w± — Digital Chat Station (@chat_station) November 24, 2021

Peki sızdırılan bu özellikler ne anlama geliyor?

OPPO Find X4 Pro 6,7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip yüksek parlaklık seviyelerine çıkabilen AMOLED bir ekran ile geliyor. Yonga seti kısmında ise SM8450 kodlu Snapdragon 888 işlemcisi gözükse de muhtemelen bu ay içerisinde tanıtımı yapılacak olan Snapdragon 8 GEN 1 işlemcisinden gücünü alacak. Ya da Snapdragon 888 işlemcisinin CPU hızı arttırılmış hali Snapdragon 888+ ile gelmesi olasılıklar arasında. RAM tarafında ise 12GB RAM ve 256GB GB depolamaya sahip olacak. Ayrıca RAM genişletme teknolojisi de beraberinde gelecek.

Batarya konusunda sızdırılan herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak önceki modele kıyasla aynı olması (4500 mAh) ya da daha büyük bir bataryaya (5000 mAh) sahip olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılan bilgilerde 80W hızlı şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Kamera konusunda beğenilen Find X3 Pro’nun özel versiyonu Photographer Edition gibi yeni modelde de kamera konusunda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Oppo Find X4 Pro’da çift 50MP kamera (her biri 1/1.5 inç sensör boyutunda), 13MP veya 12MP 2X telefoto kamera ve 32MP ön kamerasının yer alması bekleniyor. Geniş açı kamerası hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

Find X3 Pro benzeri bir kamera sistemine benzerse, ana kamera için bir 50MP sensör ve ultra geniş enstantaneler için bir sensör olacak. Ayrıca bu 50MP kameraları 2021 amiral gemisinin 50MP kameralarıyla aynı sensör boyutuna sahip olduğu görülüyor. Ayrıca 32MP ön kameranın da yine eski telefonla uyumlu olacak bir selfie kamerası olduğunu tahmin ediliyor. Bunların dışında OPPO’nun mikroskop kamerasının devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Bunun yerine periskop kameranın daha çok kişi tarafından sevildiği de biliniyor. Bakalım OPPO bizlere nasıl bir amiral gemisi çıkaracak, hep beraber 2022 yılında göreceğiz.