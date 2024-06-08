Apple cehesinin artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlük modeli olan Apple Glass, iPhone ve Vision Pro’nun yerini alabilecek bir yenilik olarak öne çıkıyor. Normal bir gözlük gibi görünen bu cihaz, kullanıcılarına iPhone’un sunduğu pek çok uygulama ve özelliğe erişim imkanı tanıyacak. Üstelik, bu Apple gözlük sayesinde kullanıcılar, telefonlarını yanlarında taşımak zorunda kalmayacaklar. Apple Glass, Apple’ın en sevilen ürünlerini tek bir yerde birleştirecek gibi.

Apple Glass: iPhone ve Vision Pro Tek Bir Cihazda Birleşiyor

Vision Pro’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte daha fazla karma gerçeklik başlığı hakkında bilgi sahibi olsak da, Apple‘ın bu yıl yaptığı bir patent başvurusu Apple Glass akıllı gözlük modeline dair beklentileri artırdı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan “Çift Eksenli Menteşe Mekanizması” başlıklı bu patent, gözlük kolunun çeşitli pozisyonlarda durmasını sağlayan bir menteşe sistemini gösteriyor.

Patent, gözlük kollarının ve çerçevesinin içindeki elektronik aksamı koruyan boşlukları kapatabilen bir yapı sunuyor. Ayrıca, menteşe mekanizması sayesinde kablolar ve elektrik konektörleri gözlüğün içinde düzenli bir şekilde yerleştirilebiliyor. Bu detaylar, patentte sıkça “gözlük” teriminin kullanılması, Apple’ın bu teknolojiyi akıllı gözlükler için tasarladığını doğruluyor.

Geçmişte Google Glass’ın yaşadığı bazı sorunlar, Apple Glass’ın da benzer problemler yaşayıp yaşamayacağı konusundaki endişeleri artırıyor. Google Glass, sinema salonlarında izinsiz film çekimi ve barlarda gizli kayıtlar nedeniyle kullanıcılarına olumsuz bir ün kazandırmıştı. Apple, bu tür olumsuzlukları önlemek için daha dikkatli olmayı planlıyor.

Belki DRM yani, telif hakkı koruması olan içerikler, cihazdaki yapay zeka tarafından tespit edilebilir ve sinema salonlarında görüntü kaydedilmesi veya uygunsuz görüntülerin kaydedilmesi engellenebilir. Apple bu konuda kesinlikle bir adım atacaktır. Apple Glass eğer iPhone ve Vision Pro‘nun yerini alacaksa, iki cihazın sunduğu güvenlik özelliklerini de miras alacaktır.

iPhone’un daha uzun yıllar piyasada kalacağı öngörülse de, Apple Glass‘ın gelecekte güçlü bir iPhone alternatifi olabileceği düşünülüyor. Bu teknoloji, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak pek çok yenilik sunacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple akıllı gözlük nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!