Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: İlk ‘Ultra’dan beri neler değişti?
Bu yılki Galaxy UNPACKED etkinliğinde yeni nesil Galaxy S21 ailesini tanıtan Samsung, “Ultra” varyantını devam ettirdi. Samsung’un yeni akıllı telefon ailesinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Şirketin en iddialı olduğu konu ise tahmin edebileceğiniz gibi, S21 Ultra. Bu telefon, kendi klasmanında yer alan selefi Galaxy S20 Ultra’ya göre çok önemli iyileştirmeler getiriyor, peki bu iyileştirmeler neler?
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Öncelikle isterseniz Samsung’un “Ultra” macerasını kısa bir hatırlayalım. Samsung, akıllı telefonlarında “Ultra” ifadesini ilk olarak Şubat 2020’de tanıttığı Galaxy S20 Ultra modeliyle birlikte hayatımıza soktu. O günden bu yana tam olarak bir yıl geçmedi fakat şirket yeni bir Ultra modelini daha tanıttı. Dün itibarıyla Galaxy S21 Ultra adıyla hayatımıza giren yeni akıllı telefon, selefine nazaran çok önemli revizyonlar barındırıyor.
S21 Ultra elbette ki S20 Ultra’ya göre kasasından kamera dizilimine varana kadar her yönüyle farklı. Ancak biz bu rehberimizdeyse “Ultra”lar arasındaki tüm farklılıklara derinlemesine bir göz atacağız.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Donanım
İşlemci
Galaxy S21 Ultra, Türkiye pazarında Samsung’un en yeni mobil yonga seti Exynos 2100 ile beraber satışa çıktı. Galaxy S20 Ultra ise Exynos 990 yonga setiyle piyasaya çıkmıştı. Samsung’un Exynos işlemcilerini yakından takip edenlerdenseniz mutlaka biliyorsunuzdur ama biz yine de üzerinde durmadan geçmeyelim; Exynos işlemciler genellikle kamera, pil ve performans bakımından rakibi Snapdragon’a göre çok geriden gelmesiyle ünlüdürler. Özellikle Samsung’un Galaxy S20 Ultra’da kullandığı Exynos 990 çok eleştirilmişti ve bu sebeple Galaxy S20 Ultra’ya karşı bir önyargı oluşmuştu.
Fakat bu sene tanıtılan Exynos 2100 (Galaxy S21 Ultra’nın işlemcisi), eski nesil Exynos işlemciler kadar geride kalmayacak gibi görünüyor. Özellikle Samsung’un Exynos 2100’ü 5 nm EUV üretim sürecinden geçirmesi, işlemcinin performansında resmi verilere göre %10 artış yaşanmasına sebep olmakta. Ayrıca Exynos 2100, resmi verilere göre selefi Exynos 990’a nazaran %30 daha performanslı.
Türkiye’de Exynos 990 işlemciyle satışa sunulan Galaxy S20 Ultra, ABD’de Snapdragon 865 işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Galaxy S20 Ultra’nın Exynos’lu versiyonuyla Snapdragon’lı versiyonu arasında önemli derecede bir performans ve pil tüketimi farkı bulunuyordu; Exynos 990’lu Galaxy S20 Ultra, Snapdragon 865’li Galaxy S20 Ultra’ya göre oldukça gerideydi. İlk izlenimlere göre Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 Ultra ile Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 Ultra arasında ciddi farklar yok. Görünüşe bakılırsa Samsung, Exynos 2100 sayesinde Exynos ile Snapdragon arasındaki makası kapatacak ve üzerindeki önyargıyı kıracak.
Sonuç itibarıyla Galaxy S21 Ultra’nın Galaxy S20 Ultra’ya göre performans ve pil tüketimi gibi günlük kullanımı etkileyen konular bakımından daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Depolama ve Batarya
Hem Galaxy S21 Ultra hem de Galaxy S20 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçeneklerine sahip. Şu anda Türkiye’de ön sipariş sürecinde olan S21 Ultra’nın 12 GB RAM ve 128/256 GB depolamalı varyantı satıştayken; S20 Ultra’nın ise 12 GB RAM + 128 GB depolamalı varyantı piyasada bulunuyor. Depolama konusundaki en büyük fark, S21 Ultra’nın microSD kart desteğinden mahrum olması.
Her ikisinde de 5.000 mAh büyüklüğünde pil bulunan “Ultra”lar arasındaki en büyük farkı yine Galaxy S21 Ultra’da görüyoruz. Samsung Galaxy S20 Ultra’da 45W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği bulunuyorken, Galaxy S20 Ultra’da maksimum 25W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu arada Galaxy S21 Ultra’nın kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağını da belirtelim.
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: Parmak izi sensörü
Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde, Qualcomm tarafından geliştirilen 3D Sonic Sensor adlı ultrasonik parmak izi okuyucusu teknolojisini birinci nesli bulunuyor. Galaxy S21 Ultra ise yine Qualcomm’un geliştirdiği ve CES 2021’de tanıttığı yeni nesil 3D Sonic Sensor Gen2 ultrasonik parmak izi sensörünü bünyesinde barındırıyor.
“Bunun benim için ne anlamı var?” diye düşünecek olursanız, şu şekilde açıklayalım: Eğer Galaxy S21 Ultra’yı satın alırsanız, S20 Ultra’ya nazaran parmağınızı %50 daha hızlı okuyabilen bir telefonunuz olmuş olacak. Bu demek oluyor ki, ekranınızın kilidini çok daha hızlı açabileceksiniz. Peki bu durum Galaxy S21 Ultra’ya geçmek için yegâne bir sebep mi, bana sorarsanız hayır. Ama yine de bu karşılaştırmayı da ek olarak belirtmek istedim.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Ekran
Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kasasında WQHD+ çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunan 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X panelle desteklenen bu ekranda HDR 10+ ve 120Hz tazeleme hızı gibi birbirinden güzel özellikler bulunmakta. Fakat Galaxy S20 Ultra’nın bu noktada çok önemli bir handikapı var; telefondaki 120Hz yenileme hızı, maksimum çözünürlükte çalışamıyor.
Galaxy S21 Ultra ile bu sorun ortadan kalkmış durumda. Selefine göre daha güçlü bir koruma sağlayabilen Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunan Galaxy S21 Ultra’nın ekranı 6.8 inç büyüklüğünde. Yine WQHD+ çözünürlüğünde olan bu ekran Dinamik AMOLED 2X teknolojisini benimsiyor. Selefinde olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip olan S21 Ultra, bu kez maksimum çözünürlükte 120Hz’i çalıştırabiliyor.
Bu anlamda eğer 120Hz takıntısı olan biriyseniz, Galaxy S21 Ultra’nın sizin için Galaxy S20 Ultra’ya göre daha avantajlı olduğunu söylememizde yarar var.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra arasındaki en büyük farklardan birisinin S Pen desteği olduğunu eklemek istiyorum. S Pen’i bilirsiniz, bugüne kadar hep Samsung Galaxy Note serisinde karşımıza çıkardı. Fakat bu yıl Samsung Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilir durumda olacak. Fakat S21 Ultra’nın kutusundan S Pen çıkmayacak, bunun yerine harici olarak satın almanız gerekiyor.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Kamera
Samsung Galaxy S20 Ultra’da 108 MP çözünürlüklü ve OIS destekli ana ana kamera; 48 MP çözünürlüklü ve OIS destekli telefoto lens ve ultra geniş açılı 12 MP kamera bulunuyor. Bu kameraların yanında Tof sensörünü de bünyesinde barındıran Galaxy S20 Ultra, Space Zoom adını verdiği özellik sayesinde 100x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Arka kameraları 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebilen S20 Ultra’nın ön tarafındaysa 40 MP çözünürlüğünde geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Bu selfie kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Galaxy S21 Ultra ile beraber kamera tarafında Samsung çıtayı epey bir yükseltti. Arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası yine 108 MP çözünürlüğünde. Fakat bu ana kamera, S20 Ultra’ya nazaran çok daha güçlü. Zira Samsung’un iddiasına göre Galaxy S21 Ultra zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. Bunların yanında 10 MP çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.
Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunduğunun altını çizmemizde fayda var. Ek olarak 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği bulunan Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ön tarafında 40 MP’lik kamera bulunmakta.
Özet
Galaxy S21 Ultra’nın işlemcisi, S Pen desteği, kamerasındaki özellikler, 120 Hz yenileme hızının gerçekten çalışıyor olması, tasarımı; her yönüyle Samsung selefi Galaxy S20 Ultra’ya göre çok daha avantajlı bir telefon ortaya koymuş. Tabii ki bu avantajlar şimdilik “kağıt üstünde” olsalar da, asıl kullanıcı deneyimleri önümüzdeki zamanlarda belli olacak.
Şahsi düşüncem, S20 Ultra kullanıyorsanız alelacele S21 Ultra’ya geçmenizi gerektirecek bir durum yok.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 5 Pro önceki modelden maliyetli olabilir
Oppo’nun merakla beklenen yeni telefonu Oppo Reno 5 Pro, gelen sızıntılara göre önceki modellerden daha pahalı olabilir. Sızıntılara göre telefonun fiyat artışı modelden modele artmaya devam ediyor.
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Oppo Reno 5 Pro, gelen bilgilere göre 18 Ocak tarihinde çıkışını yapacak. Çıkış tarihi yaklaşan telefonla ilgili gün geçtikçe yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen raporlar, telefonun kendinden önce gelen modellere kıyasla daha pahalı olduğunu gösteriyor. Oppo Reno 4 Pro, Temmuz 2020 tarihinde Hindistan’da satışa çıkmıştı. 34,990 RS fiyat etiketiyle gelen telefon, önceki modelden tam olarak 5,000 RS daha pahalıydı. Görünen o ki, bu yükseliş yeni modelde de değişmeyecek. Sızan bir bilgiye göre telefon, 39,990 RS fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Sızıntının geçek olup olmadığı ise, önümüzdeki günlerde belli olacak.
Oppo Reno 5 Pro özellikleri
Oppo Reno 5 Pro’nun, çıkış tarihi yaklaşırken bilinen özelliklerinden biri de özellikleri. Bunlar;
- Telefon işlemci tarafında MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemci ile gelecek.
- Ekran tarafında ise 6.5 inç FHD+ çözünürlüğünde, 90Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran.
- Ön tarafta delikli bir kamera, arka tarafta ise üçlü arka kamera dizilimine sahip olacak. Bunlardan bilinenler 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro lens özelliğine sahip kamera.
- 65 W Super VOOC şarj desteğine sahip 4350 mAh batarya. 30 dakikada % 100 şarj dolumu.
Neredeyse hakkında bilinmeyen bir şey kalmayan Oppo Reno 5 Pro, ile ilgili eksik kalan birkaç bilgi de 18 Ocak tarihindeki tanıtımda belli olacak. Telefonla beraber aynı zamanda Oppo’nun Enco X Earbuds kulaklığın da tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kalmışken, telefonlar ilgili heyecan da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi araba anahtarı olarak kullanılabilecek
Samsung Galaxy S21 serisi telefonlar bugün resmen tanıtıldı. SPen desteği, yeni ve daha yetenekli kamera modülü, yeni işlemci, ve Wi-Fi 6E desteği gibi heyecan verici özelliklerle dikkat çeken seri, görünen o ki otomobil departmanındaki son teknolojilere de uyum sağlayacak. Öyle ki, S21 serisi telefonunuzu bazı otomobil üreticilerinin modelleri için kilitleme ve kilit açma fonksiyonuyla kullanabileceksiniz.
Hazır akıllı telefonlardan bahsetmişken, eğer bir TWS (tam kablosuz) kulaklığa ihtiyacınız varsa bu özenle hazırladığımız liste tam size göre!
Samsung Galaxy S21 serisi Ford, Audi ve BMW’ya anahtar olacak
Samsung, bugün S21 serisini tanıttığı Unpacked etkinliğinde aynı zamanda otomobil severleri heyecanlandıracak bir partnerlik de duyurdu. Güney Koreli elektronik devi, Audi; BMW; Ford; ve Genesis firmalarıyla S21 serisi cihazları anahtar olarak kullanma konusunda çalıştıklarını söyledi. Bu teknoloji kullanıma hazır hale geldiğinde -bu biraz zaman alacakmış gibi gözüküyor- , S21 serisi telefonunuz otomobilinize gerekli mesafede olunca temassız bir şekilde aracınızı kilitleyebilecek veya kilidini açabileceksiniz. Ancak, bu heyecan verici gelişmenin belki de en üzen tarafı bu temassız teknolojiyi sadece S21+ ve S21 Ultra modelleriyle kullanılabilecek olması. Eğer bu serinin baz modeline (S21) sahipseniz, bu temassız teknolojiden faydalanamayacaksınız. Bunun yerine, S21 kullanıcıları NFC kullanarak temaslı bir şekilde araçlarını kilitleyebilecek ve kilidini açabilecekler.
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Heyecan verici özelliğin arkasındaki teknoloji: UWB (ultra-wideband)
Ultra-wideband (UWB)/ultra-geniş bant, tıpkı bluetooth ve Wi-Fi gibi radyo teknolojileri yardımıyla cihazlar arası kablosuz haberleşmeyi sağlayan bir iletişim teknolojisi. Diğer kablosuz iletişim teknolojilerinin aksine, UWB çok yüksek bir frekansta çalışmakta. Bu da UWB’nin belirli bir alan içinde bulunan bir objeyi çok yüksek bir doğruluk oranında bulabilmesini sağlıyor. Kısacası, UWB, “Digital Key” diye adlandırılan temassız araba anahtarı sistemleri için tam anlamıyla bir biçilmiş kaftan. UWB teknolojisini, Apple da iPhone 11 jenerasyonuyla birlikte telefonlarında kullanmaya başlamıştı. Bu sabah itibariyle, “Digital Key Plus” programıyla birlikte Apple cihazları da akıllı telefonla temassız kilit açma sisteminde destekleyeceğini açıklayan BMW, Samsung ile de aynı teknolojinin entegrasyonu için yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu. Görünen o ki, Samsung UWB teknolojisinin faydalarını yaygın bir biçimde kullanmak ve bu teknolojiyle kullanıcılarının deneyimlerini zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek.
Kaynak: 9To5Google
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle tanıtıldı!
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde en güçlü akıllı telefon modeli olan Galaxy S21 Ultra’yı da görücüye çıkardı. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen kalem desteğini de ilk kez bünyesinde barındırıyor.
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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı: Seride ilk kez S Pen desteği!
6.8 inçlik Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan telefonda 10-120 Hz uyarlanabilir ekran tazeleme hızı dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere serinin önceki modellerinde yüksek tazeleme hızı ekran çözünürlüğü düşürülünce kullanılıyordu. Galaxy S21 Ultra’da ise maksimum tazeleme hızı artık en yüksek çözünürlükte de kullanılabiliyor. Bunun dışında 1.500 nit’e varan maksimum parlaklık değeri ve ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan ekran detayları arasında yer alıyor.
Telefonun bir diğer yeni ve önemli özelliği ise S Pen kalem desteği. Galaxy Note cihazınızda bulunan ya da haricen satın alabileceğiniz Wacom kalemler artık Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilecek. Gücünü 5G destekli Exynos 2100’den alan Samsung Galaxy S21 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca microSD kart girişinin eksikliği, serinin üst versiyonunda da devam ediyor.
Kamera tarafında çıtayı bir hayli yukarı taşıyan Samsung, Ultra sürümünde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. İkinci nesil olduğu belirtilen 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör, zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. 10 megapiksel çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.
Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunurken, 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği arka kamera tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, ekran deliğinde ise 40 megapiksel çözünürlüklü bir kamera taşıyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryada 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve ters şarj desteği bulunuyor. Serinin tepe modelinin de kutusundan herhangi bir şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmıyor. IP68 sertifikası, WiFi 6E desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ise telefonun öne çıkan özelliklerini tamamlıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra, ülkemizde Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık veya 1.000 TL indirim çeki hediyesiyle ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılara gönderimler ise 19 Ocak’ta başlayacak. Son olarak telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor.
- 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL
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