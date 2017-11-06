Samsung, Yeni Reklamında Tüm iPhone Modellerini Yerden Yere Vurdu!

Samsung, “Büyümek” adlı reklamı ile tüm iPhone modellerini yerden yere vururken aynı zamanda Apple kullanıcılarına “büyüyün” vurgusu yapıyor.

Apple dünya genelinde en rağbet gören akıllı telefon markası olsa da sunduğu özelliklerin döneminin gerisinde kalması ile eleştirilmeye devam ediyor. Tam da bu noktada yenilikler konusunda daha önde olan Samsung, 2007 yılından bu yana Apple’dan önde olduğunu birçok farklı ve bence haklı nedenler ile sıralıyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi “Growing Up”, yani “Büyümek” adını taşıyan videoda bir Apple kullanıcısının inatla iPhone kullanmasını ve hep Samsung Galaxy ürünlerinin yanında tabiri caizse ezilmesini konu alıyor. Elemanımız da elbette sonunda iPhone 8 yerine Note8 alarak muradına eriyor.

Tema olarak hoş bir reklam filmi hazırlayan, Apple’a kendine göre güzel göndermeler yapan Samsung’un bu videosu ortalığı kızıştıracak gibi görünüyor.