Samsung, Yeni Macbook Pro’lara OLED Üretecek!

Samsung Display bugün, dizüstü bilgisayarlar için 14 inç ve 16 inç OLED ekranların seri üretimine başladığını ve panellerin önemli bir özelliğinin daha pürüzsüz görünen içerik için 90 Hz’e kadar yenileme hızı desteği olduğunu duyurdu.

Samsung Display, ASUS, Lenovo, Dell, HP ve Samsung Electronics dahil olmak üzere küresel üreticilere, ASUS’un yakın zamanda duyurulan Zenbook ve Vivobook Pro dizüstü bilgisayarları da dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarlarda kullanım için OLED panelleri sağladığını söyledi. Apple’dan müşteri olarak bahsedilmedi, ancak Koreli web sitesi Elec geçen ay Samsung Display’in gelecekteki OLED ekranlı MacBook’lar için üretim hatlarını hazırladığını bildirdi ve DigiTimes, Apple’ın 2022’de, OLED ekranlı 16 inç MacBook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

MacBook Pro modelleri şu anda 60 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranlar kullanıyor, bu nedenle OLED ve 90 Hz’e potansiyel geçiş önemli olacaktır. OLED’in avantajları arasında daha yüksek parlaklık, geliştirilmiş kontrast, daha derin siyahlar ve daha fazlası bulunurken, 90 Hz yenileme hızı video izlerken, oyun oynarken ve metin kaydırırken içeriğin daha düzgün ve akıcı görünmesini sağlar.

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Bu arada söylentiler, Apple’ın yakında LCD ekranlı, ancak OLED ile aynı avantajların çoğunu sunan mini LED arka aydınlatmalı yeniden tasarlanmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya süreceğini gösteriyor. Büyük OLED ekranların üretilmesinin pahalı olduğu göz önüne alındığında, belki Apple sonunda MacBook Pro’nun hem mini LED hem de OLED sürümlerini sunacak ve ikinci teknoloji daha yüksek fiyatlı konfigürasyonlar için ayrılmış durumda.

Apple, Apple Watch ve tüm iPhone 12 ve iPhone 13 serileri de dahil olmak üzere çeşitli iPhone modelleri için zaten OLED ekranları kullanıyor. Samsung’un iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için özel OLED ekran tedarikçisi olduğu bildiriliyor.

Apple, çalışmalarında hem 14 hem de 16 inç MacBook Pro modellerini güncelledi. 14 inçlik model mevcut 13,3 inçlik modelin yerini alacak, 16 inçlik model ise mevcut 16 inçlik versiyonun yerini alacak.

Yenilenen 14 inçlik model için, genel kasa boyutunun 13 inç MacBook Pro’ya benzer kalması muhtemel ve ekran boyutundaki artış, büyük ölçüde cihazın üst ve yan çerçevelerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, fiziksel boyutta hafif bir artış olabilir. Apple, 15,4 inç MacBook Pro’dan 16.1 inç MacBook Pro’ya geçtiğinde, fiziksel boyut 13,75 x 9,48 inç’ten 14,09 x 9,68 inç’e çıktı ve 14 inç MacBook Pro’da da benzer bir şey görebiliriz.

Kaynak: MacRumors