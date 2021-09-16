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Samsung, Yeni Macbook Pro’lara OLED Üretecek!

Samsung Display bugün, dizüstü bilgisayarlar için 14 inç ve 16 inç OLED ekranların seri üretimine başladığını ve panellerin önemli bir özelliğinin daha pürüzsüz görünen içerik için 90 Hz’e kadar yenileme hızı desteği olduğunu duyurdu.

Samsung Display, ASUS, Lenovo, Dell, HP ve Samsung Electronics dahil olmak üzere küresel üreticilere, ASUS’un yakın zamanda duyurulan Zenbook ve Vivobook Pro dizüstü bilgisayarları da dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarlarda kullanım için OLED panelleri sağladığını söyledi. Apple’dan müşteri olarak bahsedilmedi, ancak Koreli web sitesi Elec geçen ay Samsung Display’in gelecekteki OLED ekranlı MacBook’lar için üretim hatlarını hazırladığını bildirdi ve DigiTimes, Apple’ın 2022’de, OLED ekranlı 16 inç MacBook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

MacBook Pro modelleri şu anda 60 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranlar kullanıyor, bu nedenle OLED ve 90 Hz’e potansiyel geçiş önemli olacaktır. OLED’in avantajları arasında daha yüksek parlaklık, geliştirilmiş kontrast, daha derin siyahlar ve daha fazlası bulunurken, 90 Hz yenileme hızı video izlerken, oyun oynarken ve metin kaydırırken içeriğin daha düzgün ve akıcı görünmesini sağlar.

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Bu arada söylentiler, Apple’ın yakında LCD ekranlı, ancak OLED ile aynı avantajların çoğunu sunan mini LED arka aydınlatmalı yeniden tasarlanmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya süreceğini gösteriyor. Büyük OLED ekranların üretilmesinin pahalı olduğu göz önüne alındığında, belki Apple sonunda MacBook Pro’nun hem mini LED hem de OLED sürümlerini sunacak ve ikinci teknoloji daha yüksek fiyatlı konfigürasyonlar için ayrılmış durumda.

Apple, Apple Watch ve tüm iPhone 12 ve iPhone 13 serileri de dahil olmak üzere çeşitli iPhone modelleri için zaten OLED ekranları kullanıyor. Samsung’un iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için özel OLED ekran tedarikçisi olduğu bildiriliyor.

Apple, çalışmalarında hem 14 hem de 16 inç MacBook Pro modellerini güncelledi. 14 inçlik model mevcut 13,3 inçlik modelin yerini alacak, 16 inçlik model ise mevcut 16 inçlik versiyonun yerini alacak.

Yenilenen 14 inçlik model için, genel kasa boyutunun 13 inç MacBook Pro’ya benzer kalması muhtemel ve ekran boyutundaki artış, büyük ölçüde cihazın üst ve yan çerçevelerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, fiziksel boyutta hafif bir artış olabilir. Apple, 15,4 inç MacBook Pro’dan 16.1 inç MacBook Pro’ya geçtiğinde, fiziksel boyut 13,75 x 9,48 inç’ten 14,09 x 9,68 inç’e çıktı ve 14 inç MacBook Pro’da da benzer bir şey görebiliriz.

Kaynak: MacRumors

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Alper Canımoğlu

Teknoloji meraklısı ve mühendis adayı bir öğrenci...

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Akıllı Telefonlar

iOS 15 ile Gelecek Yenilikler

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iOS 15 ile birlikte birçok yeni özellikte beraberinde geliyor. iPhone’unuzu güncellediğinizde; odak modu, çeşitli uyarılar ve arka plan sesleri gibi güncelemeler alacaksınız. Bununla birlikte, iOS sürümlerinde her yıl Apple’ın açılış konuşmalarında sözü geçmeyen bir dizi küçük yükseltme vardır. Bu açıklanmayan gizli özellikler, kesinlikle hayatınızı kolaylaştıracak iyileştirmeleri içerir. Bu nedenle sizlere iOS 15’in en önemli 15 özelliğini vurgulayacağız.

1. Aramalarınızda kendi mikrofonunuzu kapattığınız zaman sesli bir uyarı alacaksınız

Bir aramadaysanız ve mikrofonun sesini kapatma düğmesine dokunursanız, iOS 15, mikrofonun sesini kapattığınızı veya açtığınızı anlayabilmeniz için bir uyarı sesiyle sizleri haberdar edecek. Aramalar sırasında farkında olmadan kendimizi ne sıklıkta sessize aldığımızı veya açtığımızı düşünürsek bunun oldukça harika bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Artık mikrofonlarımızı kapattığımızda bir uyarı duyabilir ve istenilmeyen utanç verici durumlara düşmekten kaçınabilirsiniz.

2. Ekranınız kilitliyken Spotlight ile arama yapabilirsiniz

iPhone’unuzda çok fazla uygulama varsa ve bu uygulamaları bulmakta güçlük çekiyorsanız illaki Spotlight’a işiniz düşmüştür. Bu yenilik Spotlight’a sık sık işi düşenlere geliyor. Artık ona erişmek için iPhone’unuzun kilidini açmanıza gerek yok. Böylelikle kilit ekranında, önerilen uygulamaların listesini görmek için aşağı kaydırmanız yeterli olacaktır.

Bu konuda bir diğer yenilik, uygulamaları doğrudan Spotlight aramasından silme özelliğinin de olmasıdır. Spotlight’ı kullanarak herhangi bir uygulamayı arayın ve sil seçeneğini görmek için dokunup basılı tutun. Bir uygulamayı içinde olduğu klasörden seçip silmekten daha hızlı olacaktır.

3. Hangi uygulamanın verilerinize eriştiğini kontrol edin

iOS 15, uygulamaların mikrofonunuzu, konum verilerinizi, kameranızı kullandığında işletim sisteminin kayıt yapmasına sağlayan Uygulama Gizliliği Raporu adlı güzel bir özelliğe sahiptir. Haftada bir kez, bu verilerle ilgili bir rapor alacaksınız. Bu, uygulamaların verilerinize ihtiyaç duymadıklarında erişip erişmediğini kontrol etmenizi sağlayacak. Böylelikle bulunduğumuz çağın en değerli metalarından birisi haline gelen verilerimizin gizliliğini kontrol edebileceğiz.

Bunu etkinleştirmek için sırasıyla Ayarlar> Gizlilik> Uygulama İzlemeyi Etkinleştir ve böylelikle Uygulama Gizliliği Raporu özelliğini etkinleştirmiş olursunuz. Ancak bu özelliğin henüz deneme aşamasında.

4. E-Maillerinizden izlenmeyi engelleyin

Şirketler, e-mailleri ne zaman ve nerede açtığınızı kontrol etmek için birçok casus yazılım kullanır. Bu verileri, e-postalara yerleştirilmiş izleme linklerini kullanarak izlerler. iOS 15, Posta Gizliliği Koruması ile bu şekilde izlenmenizi engellemenizi sağlar. IP adresinizi casuslardan gizler ve uygulamadan sizi izlemelerini zorlaştırır. Bu özellik telefonlarınızda varsayılan olarak etkindir olacak, ancak Ayarlar > Posta > Gizlilik Koruması’na giderek emin olabilirsiniz.

5. Yeni iPhone’unuzu hızlı bir şekilde kurmak için iCloud saklama alanını ödünç alın

Eski bir iPhone’dan yenisine geçiyorsanız, iCloud saklama alanı konusunda endişelenmenize gerek yok. Tüm verilerinizi yeni iPhone’unuza kolayca aktarmak için geçici olarak bir miktar depolama alanını ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz. Bunu ayarlamak için Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla’ya gidin .

6. Bir anda çok sayıda bildirim almayacaksınız

Gelen bildirim seslerinden, titreşimlerden ya da görüntü kirliliğinden bıktıysanız bu yenilik tam size göre. Bildirimler sizi bunaltıyorsa ve rahatsız edici uygulamalardan gelen bildirimleri tamamen devre dışı bırakamıyorsanız, iOS 15’te günün belirli bir saatinde belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin bir özetini almanızı sağlayan Bildirim Özeti adlı bir yenilik sizleri bekliyor. Ayarlar > Bildirimler > Planlanmış Özet’e gidebilir ve bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

7. Safari’de sekmeler arasında daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz

iOS 15’te Safari’ye girdiğinizde web adresinin yazılı olduğu bölümden tutup kaydırarak sekmeler arasında çok daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

8. Resimlerden Metin Kopyalama

iOS 15, resimlerdeki metni kopyalamayı ve yapıştırmayı sağlayan harika bir özelliği daha beraberinde getiriyor. Birisi size adresinin, herhangi bir metnin veya e-posta adresinin ekran görüntüsünü gönderirse, bu metin parçalarını ikide bir bakıp yazmadan veya çeşitli OCR uygulamaları aramaya gerek kalmadan adrese kolayca dokunup basılı tutabilir ve hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Bu özellik, metnin okunaklı olması koşuluyla çoğu resim türüyle uyumludur.

9. İnternet olmadan bile Siri’yi kullanın

İnternetin olmadığı bir yerde olsanız bile, iOS 15’teki Siri, belirli komutları yürütebilecek. İnternetten bilgi alamayacak ama alarm ayarları gibi internet gerektirmeyen temel komutları yerine getirebilecek. Artık kronometre, alarm kurmak, rehberdeki kişileri aramak veya SMS göndermek, çeşitli uygulamaları açmak için telefonumuzda internet olmasına gerek yok.

10. Ana ekranı yeniden sıralama

Ana ekranlarınızın mevcut düzenini beğenmiyorsanız, iOS 15 bunu kolayca değiştirmenizi sağlar. Bunu yapmak için, tüm simgeler titremeye başlayana kadar ekrana dokunun ve basılı tutun. Ardından, bağlantı istasyonunun hemen üzerindeki yatay nokta sırasına dokunun . Böylelikle, iPhone’unuzdaki tüm ana ekranları yeniden düzenleyebilirsiniz.

11. Notlar’da kimin neyi değiştirdiğini görebileceksiniz

Notlar uygulamasında paylaşılan bir sürü notunuz varsa, artık kimin neyi değiştirdiğini takip edebileceksiniz. Paylaşılan herhangi bir notu açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve ardından değişiklik kayıtlarını görüntülemek için “Not Etkinliğini Göster”i seçin .

12. Oyun oynarken dikkat dağıtıcı unsurları engelleyin

Oyun oynarken bildirimlerin görünmesini durdurmak için iOS 15’te Odak Modu’nu kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar> Odak bölümüne gittikten sonra ekranın sağ üstt köşesinde yer alan + düğmesine dokunun ve oyunu seçin. Ardından İleri’ye dokunun. Burada, oyun oynarken kimlerin aramalarına veya bildirimlerine izin vermek istediğinizi seçebilirsiniz. Herhangi bunlardan hiçbirine izin vermek istemiyorsanız bunu ayarlayabileceksiniz. Ek olarak bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz.

13. iPad’e yeni özellikler

Yeniliklerin çoğu iOS 15’te olsa da, iPadOS 15’e de birkaç kullanışlı yeni özellik getirilmiş. Pil tüketimini yavaşlatmak için Ayarlar > Pil’e gidebilir ve Düşük Güç Modu’nu etkinleştirebilirsiniz . Üretkenliğe takıntılı olanları da memnun edecek birkaç yararlı çoklu görev modu da yeniliklerden bir tanesi.

 

 

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Basın Bülteni

Huawei’nin, Okula Dönüş Kampanyası’na özel MateBook indirim fırsatları devam ediyor

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Okullar açılmışken, yeni laptop almayı ihmal eden veya geciktiren öğrenciler ve veliler için Huawei’nin MateBook serisindeki indirimin devam ettiğini yeniden hatırlatalım. Huawei’nin MateBook serisi için düzenlediği kampanyalar, 30 Eylül’e kadar da devam edecek.

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Huawei’den MateBook kampanyaları

Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. 185 PPI ekranı ile 2160×1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen HUAWEI MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve içerik tüketimi için iyi bir performans sunuyor.

huawei matebook okula dönüş

HUAWEI MateBook 14 i7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyatla kullanıcılarını bekliyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i7/

 

HUAWEI MateBook 14 i5, Display 23.8” hediyesi ile 14.298 TL yerine 11.999 fiyatla satışa sunuluyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i5/

 

AMD Ryzen 7 4800H işlemcili HUAWEI MateBook 14 R7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 11.397 TL yerine 9.999 TL fiyatla HUAWEI müşterilerine sunuluyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-r7/

 

HUAWEI MateBook 13 R7, Klasik Sırt Çantası, MateDock 2, AF30 Mouse ve MateBook Kılıf hediyesiyle 10.545 TL yerine 6.999 TL fiyatla ve ayrıca 499 TL değerinde 1 yıllık uzatılmış garanti fırsatıyla HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilere sunuluyor. HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. HUAWEI MateBook 13 R7, yüzde 88’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-13-r7/

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