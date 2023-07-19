Apple’ın 2024 yılı amiral amiral gemisi iPhone 16 Pro Max modelinin periskop zoom lensinin yanı sıra önemli bir optik yükseltme ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu iddia, telefonun 2024’te piyasaya sürülmesi planlanırken, cihazın kamera özelliklerinde büyük bir gelişme olabileceğini öne sürüyor.

Bir sızıntıcı, iPhone 16 Pro Max’ın “süper telefoto” periskop kamerasının, önceki model iPhone 15 Pro Max’ten daha büyük bir sensör boyutuna sahip olacağını belirtiyor. Weibo üzerinden yapılan bu iddia, Digital Chat Station isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yeni modelin 1/1.14 inç sensöre sahip olacağı belirtildi. Bu, hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max’ta bulunan 1/1,28 inç sensörden daha büyük bir boyut anlamına geliyor.

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Daha büyük bir sensörün en belirgin avantajı, daha fazla ışık yakalayabilme kapasitesi. Bu, iPhone’un düşük ışık koşullarında daha az gürültü ile daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilmesi anlamına geliyor. Ayrıca periskop kamera yükseltmesi ile birlikte, iPhone 16 Pro Max’ın 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma desteği sunabileceği belirtiliyor.

“Süper telefoto” ifadesi genellikle, kameraların daha uzun mesafelerden nesneleri ve ayrıntıları yakalayabilmesini ifade eder. Ancak, iPhone 16 Pro Max’ın tam özellikleri henüz açıklanmadığından, tüm kurulumun ne kadar yetenekli olacağı konusunda kesin bir yorum yapmak zor.

Aynı şekilde, daha önceki bir rapor, iPhone 16 Pro’nun da bir periskop lens alacağını belirtmişti ancak yakınlaştırma limiti hakkında belirli ayrıntılar verilmedi. iPhone 16 Pro Max’ın daha küçük kardeş modelinden daha yüksek bir yakınlaştırma düzeyini desteklemesi beklenirken, daha fazla bilgi gelene kadar bu özellikler hakkında yorum yapmak zor. Apple’ın yeni iPhone modelleri hakkında daha fazla bilgiyi zamanla paylaşması bekleniyor.