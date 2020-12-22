Samsung
Samsung, yeni ekran teknolojilerini tanıtacağı etkinliğini duyurdu
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ekran teknolojisinde devrim yaratacak yepyeni teknolojisini ve bunun yanında da diğer ürünlerini tanıtacağı The First Look 2021 etkinliğini duyurdu. The First Look 2021 adlı etkinlikte Samsung’un yeni akıllı televizyonlarını gün yüzüne çıkaracağı belirtiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimine başlayacağı ortaya çıkan Samsung’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Samsung yaptığı açıklamada 6 Ocak 2021 tarihinde The First Look 2021 adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Tanıtım afişinde etkinlikle alakalı olarak “…where a new vision for screen begins.” ifadelerini kullanan şirketin, (bu açıklamadan yola çıkılarak) etkinlikte yeni ekran teknolojilerini tanıtması bekleniyor.
The First Look 2021, Samsung’un yeni ürünlerine ev sahipliği yapacak
The First Look 2021 etkinliği 6 Ocak’ta, yani her yıl düzenlenmekte olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’ten 5 gün önce yapılacak. Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamada The First Look 2021’in muhteviyatıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat tahminlere göre şirket, başta yeni Micro-LED TV serisi olmak üzere Mini-LED TV’lerini ve 4K/8K QLED TV’lerini tüketicilerin karşısına çıkaracak.
Tabii söz konusu “ekran teknolojisi” olduğu zaman, yalnızca televizyonlardan bahsetmek mümkün olmuyor. Zira kendi ekranını üreten ve ürettiği ekranı akıllı telefonlarından tabletlerine kadar her ürününde kullanan Samsung gibi bir şirketin sahip olduğu ürün yelpazesini de göz önünde bulundurarak, The First Look 2021 etkinliğinde yeni tablet, dizüstü bilgisayar gibi ürünler görebilme ihtimalimiz de var.
Diğer taraftan 6 Ocak’ı takip eden hafta CES 2021 etkinliğinin başlayacağını da unutmamak gerekiyor. Samsung büyük ihtimalle The First Look 2021’de tanıtacağı ürünleri CES’e bırakmadan bir an önce elden çıkarmak istemiş. Bunun sebebiyse bir ihtimal, şirketin CES’te büyük bir ürün gamıyla karşımıza çıkacağı olabilir. Ya da şirket CES gibi önemli bir fuarda ekran teknolojileri tanıtmayı bir şekilde uygun görmemiş olabilir.
Bakalım, tüm bu soruların cevaplarını ocak ayında göreceğiz. Anlaşılan o ki hem Samsung için hem de genel olarak teknoloji dünyası için ocak ayı çok hararetli geçecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak!
Samsung Galaxy A22 5G modeli ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu 2021 yılı içerisinde kullanıcılarını karşılayacak.
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Uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon Samsung Galaxy A22!
Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Çoğu firmanın artık tek bir ürün ile gelmediği şu günlerde, Samsung da uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılayacak. Galaxy A22 modelini geliştirdiği Güney Kore basınında ortaya çıkan firma, özellikle Çinli rakiplerinin oldukça hakin olduğu orta ve giriş seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif oluşturmayı planlıyor. Ortalama 181 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon ile alakalı bütün bilgiler ise şu an teori aşamasında.
Uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon olarak bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy A22 5G, henüz hangi işlemciyi kullanacak kesin bir bilgiyi yine bizlere sunmadı. Dimensity 700 serisinden bir işlemcinin beklendiği akıllı telefon, duruma göre Qualcomm yapımı Snapdragon 600 serisinden bir işlemciye de sahip olabilir. Bu dedikodular dışında herhangi bir teknik detayı ortaya çıkmayan akıllı telefonun 2021 yazında kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tarih de tam olarak Galaxy A21 modelinin tanıtımından bir yıl sonraya denk gelmekte. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile rekabette önemli bir unsur olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip 5G, One UI 3.0 güncellemesini almaya başladı!
Samsung, One UI 3.0 güncellemeleri konusunda yol haritasının önünde gitmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S20 FE Android 11 ile beraber bu güncellemeyi almıştı. Bugün İsviçre’den kullanıcıların bildirmesiyle ortaya çıkan haber ise, şirketin katlanabilir telefon ailesinden Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin bu kervana katıldığı.
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Android 11 tabanlı One UI 3.o ilk kez katlanabilir bir telefonda!
Samsung’un Galaxy Z Flip 5G ile ilgili planlarını hatırlayacak olursak cihaz bu güncellemeyi ancak önümüzdeki yıl alabilecekti. Temmuz ayında tanıtılan telefonun One UI 3.0’a geçişi Avrupa ve Hindistan’da 2021 Ocak ayında sağlanacaktı. Ancak XDA Developers’ta yayımlanan rapora göre telefon bu güncellemeyi F707BXXU1CTL6 koduyla İsviçre’de dağıtmaya başladı. Güncellemeyle Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzüne geçen telefona ek olarak Aralık 2020 güvenlik yaması da gelmiş oluyor.
Ancak güncellemenin şimdilik İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer yazımızı İsviçre’den okuyan bir takipçimiz varsa ‘Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle’ seçeneklerini takip ederek telefonlarını güncelleyebilir. Ancak One UI 3.0 güncellemelerinin dağıtım hızına bakarsak Türkiye gibi diğer bölgelere güncelleme gelmesinin yakında yaşanacağı söylenebilir.
Samsung, One UI 3.o arayüzünün betasını ilk olarak ağustos ayında tanıtmıştı. Aradan geçen zamanın ardından bu ayın içinde güncelleme Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi cihazlarla dağıtıma başladı. Galaxy Z Flip 5G ise bugün arayüzü alan ilk katlanır telefon olarak da tarihe geçti.
Samsung
Samsung, önümüzdeki yıl şeffaf ekranlı telefon piyasaya sürecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından, 2021 yılında çok ilginç bir cihazlar silsilesi piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Samsung’la alakalı yaptığı sızıntılarla çokça gündeme gelen Twitter kullanıcısı @cozyplanes’in paylaşımına göre, şirket 2021’de üçlü katlanabilir formda olan bir tablet piyasaya sürecek. Bu tabletin yanı sıra Samsung’un 2021’de bir adet de şeffaf ekranlı akıllı telefon tanıtacağı bildiriliyor.
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Tüketici elektroniği devi Samsung, 2021 yılının ilk amiral gemisi olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020’de resmen tüketicilerle buluşturacak. Ancak Galaxy S21 serisinin, Samsung’un 2021’deki tek bombası olmayacağını ortaya kıyan bazı yeni sızıntılar ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @cozyplanes tarafından paylaşılan sızıntılara göre Güney Koreli teknoloji şirketi 2021’de, alışılmışın dışında teknolojilerle donattığı ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizde, Samsung’un 2021’de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya süreceğini aktarmıştık. Bu iki yeni katlanabilir telefona ek olarak, Samsung’un hâlihazırdaki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinin Lite versiyonlarını da tanıtmaya hazırlandığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan ve geçen haftaki haberimizin devamı olan birtakım sızıntılar, Samsung tarafından 2021 yılında iki adet telefon daha piyasaya süreceğini ortaya koydu.
Samsung imzalı şeffaf ekranlı akıllı telefon, 2021’de çıkacak
Sızıntılara göre Samsung, önümüzdeki yıl bir adet şeffaf ekranlı akıllı telefon piyasaya sürecek. Henüz detayları tam olarak belli olmayan şeffaf ekranlı telefonun bünyesindeki bileşenlerin ekranın arkasında değil de alt kısmında konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Bilmem hatırlar mısınız, Xiaomi bu sene 55 inç boyutunda Mi TV LUX adlı bir şeffaf ekranlı televizyon tanıtmıştı. Buradaki bağlantıya tıklayarak detaylarını ve tasarımını görebileceğiniz akıllı televizyonun, örneğin 7 inçlik bir telefon boyutuna küçüldüğünü kafanızda canlandırın. İşte Samsung’un şeffaf ekranlı telefonu, aynen o kafanızda canlandırdığınız şeye benzeyecek.
After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.
Just wait a bit more, you will like foldables.
You won't? Samsung will make you do.
Samsung has great stuff planned for 2021.
Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.
Scrollables and rollables in 2022.
— Tron (@cozyplanes) December 19, 2020
Samsung’un şeffaf ekranlı akıllı telefonuyla ilgili şu anda en ufak bir sızıntı bile maalesef bulunmuyor. Fakat eğer bu sızıntı gerçekten doğruysa, Samsung akıllı telefon endüstrisi adına gerçekten dönüm noktası niteliğinde bir adım atmış olacak.
Samsung’dan “üçlü katlanabilir tablet” geliyor
Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı tek ürün, şeffaf ekranlı akıllı telefon değil. Sızıntılara göre Samsung, 2021 yılında bir adet “üçlü katlanabilir tablet” tanıtacak. Bu tableti basitçe şöyle açıklayalım; örneğin Galaxy Z Fold nasıl ki ikiye katlanabilen bir formda ise, 2021’de çıkacak olan söz konusu tablet de üçe katlanabilen bir yapıda olacak.
Ayrıca bu üçlü katlanabilir tabletin, bünyesinde iki adet menteşeye sahip olması bekleniyor. Şeffaf ekranlı telefonda olduğu gibi, bu üçlü katlanabilir tabletle alakalı da henüz başka detaylar bilinmiyor.
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