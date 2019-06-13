Samsung , yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!

Samsung, katlanabilir teknolojiler üzerine inovatif çözümler üretmeye devam ediyor. Firmanın konuyla ilgili yeni bir patenti ortaya çıktı.

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Samsung, dayanıklılık sorunları olan fütüristik akıllı telefonu Galaxy Fold‘u, nasıl satışa sunacağı hala merak edilen bir konu. Ancak bu kolay zedelenebilir cihaz, firmanın yeni bir telefon tasarımı yaratmasını engellemedi.

Let’s Go Digital tarafından keşfedilen bu patent, ilk bakışta çok geleneksel tasarıma sahip bir telefon gibi gözüküyor. Fakat içerisinde gizli bir ekran barındırıyor. Cihazın uzayabilen üst tarafında ise kamera ve kulaklık girişi yer alıyor. En boy oranı söz konusu olduğu zamanın standartları aşacak bir cihaz olacak.

Patentteki telefon, Blackberry Priv ile tasarımsal benzerlikler taşıyor. Fakat farkı, kullanışlı mekanik klavye yerine, uzayabilen devasa bir ekran tercih edilmesi.

Katlanabilir ekranlar, artık imkansız değil. LG, bu yıl katlanabilir QLED ekranı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Corning ise, dayanıklı bükülebilir ekranlar için ilerleme kaydedildiğini ileri sürmüştü.

Bu patent, ne kadar ilgi çekici olursa olsun, inovatif teknolojilerle neler yapabileceği henüz net değil. Galaxy Fold gibi, toz parçacıklarına bile hassas olan, kayar kapaklı tasarımında belli başlı sorunlar yaşatan bir cihaz olacaksa, heyecanlanmadan önce biraz düşünmek gerek.

Samsung‘un bir yol bulup bu telefonu piyasaya süreceğini varsayarsak, bilim kurgu filmlerinde görmüş olduğumuz olağanüstü teknolojilere bir adım daha atmış olacağız.