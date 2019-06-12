Akıllı telefonlardaki tasarım iPhone XI ile değişebilir

Bir süredir devam eden çentikli tasarıma sahip akıllı telefonlar yerini tam ekranlı cihazlara bırakmıştı. iPhone XI sızıntıları ve bugün paylaşılan Pixel 4 arka dizaynı, bizlere yeni dönemin tasarım çizgilerinin değişeceğini gösteriyor.

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iPhone XI , kamera dizilimlerini değiştirebilir

Google bugün Twitter hesabı üzerinden yeni cihazı Pixel 4 ‘e ait olan görseller paylaştı. Cihazın arka tasarımını yansıtan görsellerde dikkat çekici en önemli detay kamera dizilimi oldu. Oval dikdörtgen içerisine yerleştirilmiş iki ana kameraya sahip olan Pixel 4, daha önce sızıntıları paylaşılan iPhone XI ‘a oldukça benziyor. Ayrıca, 3 Kasım 2017’de iPhone X ile başlayan çentikli ön ekran ve dikey dizilimli kameralar ile yeni bir tasarım ortaya koyan Apple, yeni cihazında farklı bir tasarım kullanması bekleniyor.

Huawei, Vestel ve Asus ‘unda aralarında bulunduğu pek çok akıllı telefon üreticisi, Apple’ın çentikli tasarım hattına benzer cihazlar üretmişti. Özellikle FaceID benzeri teknoloji barındırmamasına rağmen geniş çentik alanı ile beraber gelen Pixel 3 XL, ön panelde iPhone ‘a benzetiliyordu. Bugün yapılan paylaşım ile beraber arka tasarımda oval kamera dizilimi kullanan Google, arka kısımda Pixel 4 ‘ü iPhone’a benzetebilir. Çıkardığı telefonlar ile tasarımda sektöre öncelik eden Apple, iPhone XI ile birlikte geleck dönem telefonların dizaynını, kamera dizilimlerini etkileyebilir. Ayrıca Google, bugün paylaştığı Pixel 4 gönderisinde cihazın ön tasarımını göstermemişti. Ancak arka panelde yer almayan fiziksel parmak izi bizlere ekrana gömülü parmak izi teknolojisinin kullanılabileceğini gösteriyor. Pixel 3 cihazı da göz önüne alındığında ( iPhone X ile ön panel benzerliği) iPhone XI ‘ın ön tasarımında çentik olmayabilir.