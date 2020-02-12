Samsung yeni 25W powerbanklerini tanıttı!

Samsung S20 serisi ve Galaxy Z Flip gündemdeyken, Samsung‘un yeni telefonlarına eşlik etmesi için geliştirdiği yeni aksesuarlar tanıtıldı. Şirket iki yeni 10.000 mAh gücünde powerbank tanıttı. Bunun yanı sıra 45W çift taraflı araba şarjını duyurdu.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip duyuruldu!

Yeni tanıtılan Samsung powerbanklerin özellikleri neler?

İlk powerbank, USB PD üzerinden 25W hızlı şarj yapabilen iki Type-C bağlantı noktasının yanı sıra 7.5W hıza kadar ulaşabilen bir Qi kablosuz şarj pedi ile birlikte geliyor.

İkinci powerbank kablosuz şarj özelliklerinden yoksun bir cihaz. USB-C bağlantı noktalarından biri yerine bir USB-A arabirim ile gelecek. Bağlantı noktalarının teorik çıkışı ise 25W değerinde. Powerbank‘in kablosuz sürümünün 80$ fiyatından çıkış yapması bekleniyor. Fakat elimizde hala gerçek bir fiyatlandırma detayı bulunmuyor. Her ikisinin de Mart ayında Samsung Galaxy S20 telefonlarıyla birlikte satışta olması bekleniyor.

Yeni araç şarj cihazı hangi özelliklerde?

45W değerinde olan araç şarj cihazı, 45W çıkış verebilen bir C tipi bağlantı noktası ve 15W çıkış veren bir USB-A portu ile gelecek. Şirket ayrıca kullanıcılarına S20 Ultra 5G ve Galaxy Note 10+’ın portfoyünde 45W şarj hızını destekleyen tek cihaz olduğunu hatırlattı. Bir başka önemli not, maksimum hızlarda doldurabilmek için etrafınızda 5A kabloya sahip olmanız gerekiyor.Doldurma hızının bir çok faktörle değiştiğini unutmayalım.