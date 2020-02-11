Samsung Galaxy Z Flip duyuruldu!

Samsung Galaxy Z Flip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Ancak bu sefer ahize tarafında katlanabilir özellikte olan telefon Galaxy Fold‘un aksine daha küçük bir boyutta katlanabilen bir telefon olarak sunuldu.

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Samsung Galaxy Z Flip hangi özelliklerle geldi?

Cihaz, süper uzun 22:9 ve 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ultra ince cam katmanı üstte kullanılıyor bu nedenle çizilmelere daha dayanıklı olacağı düşünülüyor. Çözünürlük olarak 1080 x 2636 piksel ve en yakın rakibi olan Motorola Razr‘dan %50 daha fazla çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy Z Flip, kapağının arkasında 1.1 inçlik “ikincil süper AMOLED” ekrana sahip böylece gelen bildirimleri daha rahat görebileceksiniz. Telefonun dış gövdesi tamamen Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

İşlemci tarafında Snapdragon 855+ ile geliyor. Ayrıca telefon 4G destekliyor. Bellek tarafında 8GB olmak üzere tek tip bellek var ve depolama olarak ise 256 GB modeli bulunmakta. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP büyüklüğünde. Galaxy Z Flip aynı zamanda 12 MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Diğer dahili kamera ise 10 MP büyüklüğünde ve f/2.4 açıklığa sahip ancak farklı açılardan katlanabilen bu telefon için oldukça kullanışlı bir kamera. Kısa video görüşmeleri veya kendi kendine kayıt için kullanılabilir.

Telefonda 3.300 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve bu batarya 15 W hız ile sınırlı. Diğer bir özellik ise AKG tarafından ayarlanmış stereo hoparlör bulunması. Cihaz kablosuz şarjı destekliyor ve kutudan One UI 2.0 ile çıkıyor. Android 10 tarafından gücünü alan cihaz, 14 Şubattan itibaren ayna aiyahı, ayna moru ve ayna altını renkleriyle 13.999 TL ile ön siparişte olucak.