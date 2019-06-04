Samsung ve AMD telefonların grafik teknolojileri için anlaştı

Samsung ve AMD , gelecekteki mobil cihazların Radeon grafik çözümleri için anlaşmaya vardı. Anlaşma, gelecekte piyasaya sürülecek akıllı telefonlarıda kapsıyor.

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RDNA teknolojisi akıllı telefonlara geliyor

Samsung mobil cihazlarda kullanabileceği grafik teknolojileri için AMD ile anlaştı. İçerisinde akıllı telefonlarında bulunduğu anlaşma ile Samsung, AMD’nin IP tabanlı RDNA teknoloji lisanslarını kullanabilecek. Samsung gelecekteki cihazlarının grafik tarafında kullanacağı RDNA mimarisi ile, mobil oyunlarda performans artışını hedefliyor.

Geniş kapsamlı bu anlaşmanın, Samsung’un akıllı telefon üretiminde üretkenliğinin ve yenilikçiliği için uzun vadeli olduğu düşünülüyor. AMD tarafında ise bilgisayar sektöründe yakaladığı ivmeyi mobil platformlara yayarak, Radeon kullanıcı kitlesini artırma ve teknolojisini geliştirme fırsatı yakalayacak. Samsung yöneticisi Inyup Kang bu anlaşma için ‘ Gelecekte mobil bilgisayar kullanımını bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacak mobil grafik teknolojilerindeki yenilikleri hızlandırmak için AMD ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.’ açıklaması ile anlaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.