AMD yeni nesil Radeon RX 5000 serisini tanıttı

AMD, Computex 2019 kapsamında Ryzen 3000 serisi ile birlikte ilk Navi GPU örneklerini de duyurdu. Şirket henüz yeni ekran kartı serilerinin detaylarını çok açıkca paylaşmasa da fuar kapsamında önemli bilgiler edinebildik.

Radeon RX 5700 serisi Temmuz’da geliyor

Açıklanan bilgilere göre ilk Navi ekran kartları Radeon RX 5700 serisi olacak ve Temmuz ayında sunulacak. Vega serisine göre çekirdek başına saat hızı performansı noktasında %25 oranında daha yüksek performans sunacak olan RX5700 serisinin ayrıca %50 oranında daha iyi bir verimliliğe sahip olacağı belirtiliyor.

Seri, AMD‘nin GDDR6 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olma özelliğini taşıyor. Şirket henüz bu detaylar dışında ne yazık ki farklı bilgiler paylaşmadı. Ancak serinin NVIDIA RTX 2070 ile birlikte Strange Brigade oyununda karşılaştırıldığını belirtelim.

Temmuz ayı itibarıyla satılmaya başlanacak RX 5700 serisi, Vega ve Radeon VII serilerinden sonra isimlendirme olarak tekrar belirli seri numalarına geri dönmüş olacak. AMD’nin 50. yılını kutlama amaçlı böyle bir seri ismi kullanan şirket, tekrar dört haneli seri isimlerine dönmüş oldu.