Donanım
Samsung ve AMD İş Birliği Daha Da Büyüyebilir Mi?
Computex 2021’de, Samsung ve AMD yeni Exynos işlemcisinde AMD’nin RDNA 2 grafik işlemcisini kullanacağını duyurdu. Samsung’un sonraki Exynos işlemcileri AMD ile tasarlayacağını duyduğumuzdan beri heyecanla beklediğimiz bu iş birliği eğer başarıya ulaşırsa; hem Samsung hem de AMD için faydalı olacak. Fakat bize kalırsa bu iş birliğinin en büyük artısı da, Koreli teknoloji devi Samsung’un pazarda rekabetçi pozisyonunu yeniden edinebilmesi olacak.
İlginizi çekebilir: AMD tabanlı yeni Exynos GPU’su eski Mali GPU’dan daha hızlı!
Samsung, akıllı telefon pazarında eski günlerine dönebilir mi?
Samsung’un gidişatına baktığımızda, Covid-19 salgınından en çok etkilenen marka olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir yandan pazarda sürekli yükselmeye başlayan Çinli rakipler, öte yandan gelen bir Apple gerçeği derken Samsung, Covid-19 salgınıyla beraber batıda azalan satışlarından dolayı çok kan kaybetmişti. Samsung için beklenen büyük atılımsa, Exynos işlemcileri artık AMD ortaklığıyla üretip; yeni akıllı telefonlarında dikkat çekici bir performans ve güç optimizasyonu sunacak olması.
Samsung, şaşırtıcı bir şekilde son dönemlerde özellikle PC pazarında çok ciddi bir atılım içine girdi. 2021’in ilk çeyreğinde PC pazarındaki payını %80 artıran Samsung, laptoplarına olan %350’lik talep artışından sonra da; talebi karşılamakta adeta zorlanarak üretimi buna adapte etmeye çalışmıştı. Bu noktada, laptop pazarındaki talebin genel olarak arttığı da pek tabi ki söylenebilir fakat Samsung, talebi diğer üreticilerin çok daha üstünde rakamlarda artırmayı başardı. ChromeBook modellerinin de ciddi talep görmesi, bu artışın tuzu biberi oldu. Şimdi de, Exynos – AMD ortaklığının meyvesinin ayak sesleri gelmeye başladıkça, insanların merakı daha da yükseliyor. Acaba Qualcomm ve MediaTek’ten sonra akıllı telefon pazarındaki işlemci sektöründe yeni bir büyük oyuncu mu doğacak? Mesela benzer bir hamleyi kısa bir süre önce Apple’dan gördük. M1 işlemcisiyle çok iyi bir başarı yakalayan şirket, Intel’e olan bağımlılığını da ciddi anlamda aşağı çekmeyi başardı. Hatta M1 işlemciler, Intel işlemcilerin performans olarak önüne geçmekle kalmadı ve adeta ezip geçti.
Samsung da, adeta Apple gibi güçlü bir teknoloji devi. Kendi teknolojilerini kendi markası altında üretip son kullanıcıyla buluşturmaya ek olarak Samsung; birçok şirket için de büyük bir tedarikçikonumunda. Samsung’un diğer üreticilere sağladığı ürünler, kamera sensörleri, depolama araçları, RF çipleri ve dahası. Samsung tarafından üretilen bu tip teknolojik ürünler, tablet, laptop, akıllı telefon gibi pazarlarda birçok diğer üreticinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu bağlamda Samsung’un AMD ile olan iş birliğinin de Samsung’a yeni kapılar açması bekleniyor. Bu beklentiler arasında en çok öne çıkanlarsa, HP ve Lenovo gibi markalar. Yakın gelecekte Samsung’un bu firmalarla da yakın temas içinde olduğunu görebiliriz.
Fakat Samsung adına umutlu konuşabilmek için henüz erken. Çünkü ürettiği Exynos işlemcilerle Samsung, müşterilerin beklentilerini karşılamayı bir türlü başaramadı. Güç konusunda yetersiz kalabilen bu Exynos işlemciler, aynı zamanda pil optimizasyonu konusunda da çok verimsizlerdi. Ayrıca çabuk ısınmaları da tüketicileri kullanırken rahatsız ediyordu. Bakalım Exynos işlemcilerdeki bütün bu problemler, Samsung’un AMD ile gerçekleştirdiği iş birliği sonrasında çözülebilecek mi? Dahası, Samsung buradan aldığı güçle, laptop pazarında farklı üreticilere AMD – Samsung ortaklığıyla üretilmiş ARM tabanlı işlemciler satabilecek mi? Apple’ın M1 ile başardığı şeyi gördükten sonra, aslında bu durum çok da imkansız değilmiş diyoruz. Umuyoruz Apple bu noktada Samsung’a bir örnek teşkil eder ve yakında bizler de Samsung ve AMD iş birliğinin daha da büyüyüp; akıllı telefon pazarının da ötesine geçtiğini görürüz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!
Huawei, ortaya çıkan son raporlara göre yeni misyonu çerçevesinde dünya çapındaki çip mühendislerini işe almaya başladı. İşe alımların odak noktası sadece Çin değil, küresel olarak pek çok deneyimli çip mühendisi artık Huawei bünyesinde çalışacak. Şirket, Münih, İstanbul ve Kanadalı yazılım geliştiricileri özel olarak seçmeyi düşünüyor. Buna ek olarak Çin ana karasında ve diğer ülkelerde yüzlerce doktora öğrencisi, bu alanda çalışmalar yapıyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888+ yonga setiyle geliyor!
Huawei, hangi departmanlarda işe alım yapacak?
Huawei’nin çeşitli işe alım platformlarında açtığı boş pozisyonlara bakarsak, tamamen yapay zekaya yöneldiğini görebiliriz. Başlıca pozisyonlar, yapay zeka algoritmaları, otonom sürüş, yazılım ve bilgi işlem olarak sıralanıyor. Ayrıca Huawei, çip endüstrisinin pek çok alanında aktif olarak kendini göstermeyi hedefliyor. Bu yıl haziran ayı itibariyle Nikkei, Çinli şirketlerin verilerini analiz etti. Ardından Huawei’nin çiple ilgili 10 şirkete daha yatırım yaptığını tespit etti. Huawei, Nikkei ile yatırım stratejisi hakkında röportaj yaptığında bu konuyla ilgili yorum yapmadı.
ABD’nin Huawei’ye getirdiği yasaklardan bu yana şirket farklı işletmelere odaklanmaya başladı. ABD, Huawei’nin yalnızca akıllı telefon sektöründe ilerlemesini engelledi. Ancak diğer sektörlerde firma önemli ölçüde yol aldı. Örneğin, şirket artık akıllı otomobiller için bileşenler üretiyor. Aslında genel olarak bakıldığında Huawei, yasakların ardından akıllı araç teknolojisi gibi sektörlere daha fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca şirket, kendi işletim sistemini de bu dönemde geliştirmeye başladı. Şu an itibariyle milyonlarca kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçmiş durumda. Yeni işletim sisteminin resmi duyurusunun ardından, 10 milyondan fazla kişi bu platforma geçiş yaptı. 2-15 Haziran verilerine bakıldığında HarmonyOS’un 18 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdilik bu kullanıcıların çoğunun Çin’de olduğunu söyleyebiliriz.
HarmonyOS 2.0, verilere göre %71.7 oranında erkekler, %28.3 oranında ise kadınlar tarafından kullanılmakta. Yaş açısından baktığımızda ise kullanıcıların %45’inin 16-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte HarmonyOS’a geçen kullanıcıların, %44.6’sı Mate 30 serisi, %30.6’sı ise P40 serisi kullanıcılarından oluşuyor. Üçüncü sırada ise %15.7 ile şirketin son amiral gemisi serisi olan Mate 40 serisi yer alıyor. Şirkete göre bu yılın sonuna kadar 300 milyon kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapacak. Bu sayının 100 milyonu Huawei harici bir cihazda kullanımda olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
Samsung yeni oyuncu monitörleri Odyssey G3,G5 ve G7’yi tanıttı!
Samsung Odyssey oyuncu monitörü ailesine yeni üyeler kattı. İşte Samsung’un yeni oyun odaklı monitörleri Samsung Odyssey G3,G5 ve G7.
Son dönemde monitör alanında da kendini oldukça geliştiren Samsung, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. Odyssey serisine yeni üreler ekleyen Samsung, dört yeni Odyssey oyuncu monitörünü bünyesine kattı. İşte yeni Samsung Odyssey G3, G5 ve G7 modelleri.
İlginizi Çekebilir: AMD tabanlı yeni Exynos GPU’su eski Mali GPU’dan daha hızlı!
İçindekiler
Samsung Odyssey G7!
İlk olarak serinin en üst modeline bakacak olursak, Samsung bu tarafta 28 inç büyüklüğündeki devasa bir monitör ile bizleri karşılıyor. Söylediğimiz gibi 28 inç büyüklüğündeki ekran taşıyan Odyssey G7, bu ekranda 144Hz yenileme hızı ve 1ms tepkime süresi sunuyor. 400 nit‘e kadar parlaklık sunan G7, 4K çözünürlüklü LCD bir panele sahip.
VESA tarafından DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan Odyssey G7 oyuncu monitörü, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile uyumlu. Aynı zamanda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi birçok platform ile de uyumlu. Üzerinde bir adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası taşıyan Odyssey G7 şu anda modeller arasındaki en büyük boyuta sahip oyuncu monitörü.
Samsung Odyssey G5!
Odyssey serisinin bir diğer yeni modeli olan Odyssey G5 ise üzerinde 27 inç büyüklüğünde QHD bir ekran taşıyor. 165Hz yenileme hızına sahip bu ekran maksimum 350 nit parlaklık sunarken, aynı zamanda 1ms tepkime süresine sahip.
Yine Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile uyumluluk sağlayan Odyssey G5, bir adet Display Port 1.4 ve bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktasına sahip. Ek olarak HDR10 desteği sunan Odyssey G5, boyut olarak yeni modeller arasında ikinci bir G3 modeli ile paylaşıyor.
Samsung Odyssey G3!
Gelelim iki versiyonu bulunan Samsung Odyssey G3 modeline. Samsung bu tarafta 24 inç ve 27 inç boyutlarında iki farklı monitör ile geliyor. İki monitör de Full HD çözünürlüğe, maksimum 250 nit parlaklığa, 1ms tepkime süresine ve 144Hz yenileme hızına sahip.
Aynı zamanda yine iki monitör de AMD FreeSync Premium desteği sağlarken, üzerlerinde bir adet Display Port 1.2, bir adet HDMI 1.2 bağlantı noktası taşıyorlar. Yani bu iki monitörü ayıran tek fark boyutları diyebiliriz.
Samsung’un yeni oyuncu monitörlerinin özellikleri bu şekildeydi. Ek olarak bütün modellerde siyah ekolayzır, göz koruyucu modu, yenileme hızı optimize edici, Samsung UX, ultra geniş oyun görünümü ve RGB CoreSync aydınlatma özellikleri mevcut. Monitörlerin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım Samsung’un bu yeni oyuncu monitörlerinin fiyatı ne kadar olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
AMD tabanlı yeni Exynos GPU’su eski Mali GPU’dan daha hızlı!
Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga setlerinin GPU’ları şaşırtıyor. AMD tabanlı yeni Exynos GPU‘ların, Mali-G78’den daha hızlı olduğu açıklandı.
Samsung‘un beklenilen yonga seti yeni Exynos hakkına yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberle Haziran ayında tanıtılması beklenilen yeni Exynos yonga setinin Temmuz ayına ertelendiğini öğrenmiştik. Şimdi ise AMD tabanlı yeni Exynos yonga setinin performans raporları ulaştı diyebiliriz.
2019 yılında başlayan Samsung ve AMD ortaklığı, Exynos yonga setinin gelişmesinde epey fayda sağladı. Galaxy S21 serisine kadar Mali grafik işlemcileri kullanan Samsung, AMD ile yaptığı anlaşma ile Exynos‘u bambaşka bir boyuta taşıdı. GPU tarafında AMD logosunu taşıyan yeni Exynos‘un eski serilere göre çok daha performanslı olduğu açıklandı.
İlginizi Çekebilir: Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga seti, içerisinde AMD imzalı bir GPU taşıyor. Önceki Exynos modellerinde Mali GPU kullanan Samsung, bu tarafta AMD’ye güvenmiş gibi gözüküyor. Gelen raporlar ise güvenin boşa çıkmadığını gösteriyor.
Gelen bilgilere göre AMD tabanlı yeni Exynos yonga seti RDNA 2 grafik işlemciyi kullanıyor. Bu grafik işlemci ile Galaxy S21 Ultra‘da kullanılan Mali-G78 grafik işlemcisi karşılaştırıldığında arada uçurum gibi bir fark gözlendi. Yapılan testlerde AMD tabanlı yeni GPU‘nun Mali-G78’den %30’a kadar daha hızlı ve daha performanslı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan tahminlerde RDNA 2 grafik işlemcisinin Mali-G710‘dan %10 daha performanslı olduğu söyleniliyor.
Ancak burada kötü olan kısım AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin testlerde stabil değer vermemesi. Çünkü testler tekrarlandıkça AMD‘nin performans değeri yavaş yavaş düşüş gösteriyor. Bu da AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcinin performansını uzun süre korumakta zorlandığını gösteriyor. Ancak grafik işlemci üzerinde hala çalışıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sorunun büyük ihtimalle çözüleceği tahmin ediliyor.
Yapılan testlere genel olarak baktığımızda Samsung ve AMD ortaklığının gerçekten kaliteli bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yeni Exynos yonga setinin GPU tarafında bu denli performans artışı göstermesi gerçekten takdire şayan.
İsminin muhtemelen Exynos 2200 olması beklenilen Samsung‘un yeni yonga seti Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Bakalım Samsung ve AMD yeni yonga setlerindeki ufak performans sorunlarını giderebilecek mi. Sizce Samsung ve AMD tarafından geliştirilen yeni Exynos yonga seti Snapdragon 888’den daha mı güçlü olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 1 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 3 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Ünlü otel zinciri Bitcoin kabul edecek!
Çin Merkez Bankası kripto paralara yönelik bir engel adımı daha attı!
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı!
Samsung ve AMD İş Birliği Daha Da Büyüyebilir Mi?
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Kim POCO X3 Pro Almalı?
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Kim POCO X3 Pro Almalı?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.