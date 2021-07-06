Samsung ve AMD İş Birliği Daha Da Büyüyebilir Mi?

Computex 2021’de, Samsung ve AMD yeni Exynos işlemcisinde AMD’nin RDNA 2 grafik işlemcisini kullanacağını duyurdu. Samsung’un sonraki Exynos işlemcileri AMD ile tasarlayacağını duyduğumuzdan beri heyecanla beklediğimiz bu iş birliği eğer başarıya ulaşırsa; hem Samsung hem de AMD için faydalı olacak. Fakat bize kalırsa bu iş birliğinin en büyük artısı da, Koreli teknoloji devi Samsung’un pazarda rekabetçi pozisyonunu yeniden edinebilmesi olacak.

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Samsung, akıllı telefon pazarında eski günlerine dönebilir mi?

Samsung’un gidişatına baktığımızda, Covid-19 salgınından en çok etkilenen marka olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir yandan pazarda sürekli yükselmeye başlayan Çinli rakipler, öte yandan gelen bir Apple gerçeği derken Samsung, Covid-19 salgınıyla beraber batıda azalan satışlarından dolayı çok kan kaybetmişti. Samsung için beklenen büyük atılımsa, Exynos işlemcileri artık AMD ortaklığıyla üretip; yeni akıllı telefonlarında dikkat çekici bir performans ve güç optimizasyonu sunacak olması.

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Samsung, şaşırtıcı bir şekilde son dönemlerde özellikle PC pazarında çok ciddi bir atılım içine girdi. 2021’in ilk çeyreğinde PC pazarındaki payını %80 artıran Samsung, laptoplarına olan %350’lik talep artışından sonra da; talebi karşılamakta adeta zorlanarak üretimi buna adapte etmeye çalışmıştı. Bu noktada, laptop pazarındaki talebin genel olarak arttığı da pek tabi ki söylenebilir fakat Samsung, talebi diğer üreticilerin çok daha üstünde rakamlarda artırmayı başardı. ChromeBook modellerinin de ciddi talep görmesi, bu artışın tuzu biberi oldu. Şimdi de, Exynos – AMD ortaklığının meyvesinin ayak sesleri gelmeye başladıkça, insanların merakı daha da yükseliyor. Acaba Qualcomm ve MediaTek’ten sonra akıllı telefon pazarındaki işlemci sektöründe yeni bir büyük oyuncu mu doğacak? Mesela benzer bir hamleyi kısa bir süre önce Apple’dan gördük. M1 işlemcisiyle çok iyi bir başarı yakalayan şirket, Intel’e olan bağımlılığını da ciddi anlamda aşağı çekmeyi başardı. Hatta M1 işlemciler, Intel işlemcilerin performans olarak önüne geçmekle kalmadı ve adeta ezip geçti.

Samsung da, adeta Apple gibi güçlü bir teknoloji devi. Kendi teknolojilerini kendi markası altında üretip son kullanıcıyla buluşturmaya ek olarak Samsung; birçok şirket için de büyük bir tedarikçikonumunda. Samsung’un diğer üreticilere sağladığı ürünler, kamera sensörleri, depolama araçları, RF çipleri ve dahası. Samsung tarafından üretilen bu tip teknolojik ürünler, tablet, laptop, akıllı telefon gibi pazarlarda birçok diğer üreticinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu bağlamda Samsung’un AMD ile olan iş birliğinin de Samsung’a yeni kapılar açması bekleniyor. Bu beklentiler arasında en çok öne çıkanlarsa, HP ve Lenovo gibi markalar. Yakın gelecekte Samsung’un bu firmalarla da yakın temas içinde olduğunu görebiliriz.

Fakat Samsung adına umutlu konuşabilmek için henüz erken. Çünkü ürettiği Exynos işlemcilerle Samsung, müşterilerin beklentilerini karşılamayı bir türlü başaramadı. Güç konusunda yetersiz kalabilen bu Exynos işlemciler, aynı zamanda pil optimizasyonu konusunda da çok verimsizlerdi. Ayrıca çabuk ısınmaları da tüketicileri kullanırken rahatsız ediyordu. Bakalım Exynos işlemcilerdeki bütün bu problemler, Samsung’un AMD ile gerçekleştirdiği iş birliği sonrasında çözülebilecek mi? Dahası, Samsung buradan aldığı güçle, laptop pazarında farklı üreticilere AMD – Samsung ortaklığıyla üretilmiş ARM tabanlı işlemciler satabilecek mi? Apple’ın M1 ile başardığı şeyi gördükten sonra, aslında bu durum çok da imkansız değilmiş diyoruz. Umuyoruz Apple bu noktada Samsung’a bir örnek teşkil eder ve yakında bizler de Samsung ve AMD iş birliğinin daha da büyüyüp; akıllı telefon pazarının da ötesine geçtiğini görürüz.