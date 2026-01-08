Amerika’nın teknoloji merkezi Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında bu kez ASUS’un masaüstü sistemleri, anakartları, monitörleri ve çok daha fazlasını yakından inceliyoruz! ASUS standında sergilenen en yeni donanımlar, oyunculara ve profesyonellere hitap eden çözümlerle dikkat çekiyor.

Videoda; yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar, yeni nesil anakartlar, yüksek tazeleme hızına sahip oyuncu monitörleri ve ASUS’un donanım tarafındaki en güncel yeniliklerini fuar atmosferinde ilk izlenimlerimizle birlikte aktarıyoruz. Donanım dünyasındaki en yeni ASUS ürünlerini merak ediyorsanız, videoyu kaçırmayın. İyi seyirler!

#ASUS #ASUSGaming #CES2026