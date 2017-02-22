Samsung’un Galaxy S8 Modeline Ait Görseller Paylaşıldı

Samsung bayrak gemisi serisinin yeni modeli Galaxy S8’i muhtemelen Mart sonuna kadar görmeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz.

Samsung’un büyük günü yaklaştıkça telefona dair bazı detayar da paylaşılıyor. Bunlardan sonuncusu ise kaynağı şüpheli olan bazı Galaxy S8 fotoğrafları. Yani gördüklerimiz gerçekten Galaxy S8 olmayabilir de ama olma şansı da mevcut.

Yayınlanan fotoğraflara göre en son S7’de yer alan fiziksel ana ekran tuşu gitmiş ve tamamen ekranda yer alan sanal tuşlara geçilmiş. Bu değişiklik ile beraber S8’in tasarımında daha fazla özgürleşme göze çarpıyor. Bu sayede telefonun çerçeveleri çok ince ve ekranı dev gibi gözüküyor. Yan tarafta yer alan çerçeveler Galaxy S7 Edge modelinde zaten neredeyse yok gibiydi.

China protective film manufacturers exposure Galaxy S8 pic.twitter.com/8VOXpikUsc — Ice universe (@UniverseIce) February 21, 2017

Yayınlanan görüntülerin bazılarında ekran açık. Bu görütülerde telefonun always on özelliği görülüyor ve bu görüntüler son erece gerçekçi ancak bazı fotoğraflar çok sahte kokuyor. OLED ekran yerine sanki demo için kullanılan maket telefonlar gibi gözüküyor. Bu fotoğraflar daha önce yayınlanan bazı fotoğraflar ile benzerlik gösteriyor.