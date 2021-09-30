Samsung Telefonlara, Araba Anahtarı Desteği!

Bazı Samsung telefonlar artık araba anahtarı olarak kullanılabilecek, ancak sınırlı cihazlara destek veriliyor.

Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, amiral gemisi yeni Galaxy S21 serisini tanıttı. Lansman sunumu sırasında şirket, cihazların kullanıcıların Audi, BMW, Ford ve Genesis arabalarını bulmasına ve kilidini açmasına izin vereceğini açıklamıştı. Bu özellik nihayet kullanıcılara sunuluyor, ancak birkaç Samsung telefonunda mevcut olsa da şu anda yalnızca bir araba modelini destekliyor.

Samsung, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra , Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Note 20 Ultra için en son güncellemeyle Dijital Anahtar özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme şu anda Samsung’un anavatanı olan Güney Kore’de yayılıyor, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.

Samsung, Dijital Anahtar özelliğinin yeni piyasaya sürülen Genesis GV60 lüks EV’yi desteklediğini söylüyor. Yukarıda bahsedilen telefonlardan birine ve yeni arabaya sahipseniz, Dijital Anahtar özelliği arabanızı kilitlemenize ve kilidini açmanıza veya anahtarı arkadaşlarınızla güvenle paylaşmanıza yardımcı olacaktır.

Ekteki resimde görüldüğü gibi Dijital Anahtar özelliği aynı zamanda aracınızın motorunu uzaktan çalıştırmanıza da olanak sağlayacaktır. Ayrıca özellik, telefonunuzu kullanarak aracınızın kornasına basmanıza ve kalabalık bir park yerinde kolayca bulmanıza yardımcı olacak bir korna düğmesi sunuyor.

Dijital anahtarınızı ve dolayısıyla arabanızı kaybetmekten endişe ediyorsanız, Samsung, Dijital Anahtarlar özelliğinin bilgilerinizi ve şifreleme anahtarlarınızı korumak için Secure Element (eSE) kullanmasını sağlar. Bu, sanal araba anahtarlarınızın yanlış ellere geçmesi konusunda endişelenmenize gerek olmayacağı anlamına gelir.

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Yukarıda bahsedilen cihazlarla birlikte Samsung, özelliği eski Galaxy Z Fold 2’ye de sunmayı planlıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi gereken cihaz için bir sonraki yazılım güncellemesinin bir parçası olacak. Bu özellik şu anda sadece bir araba ile çalışsa da önümüzdeki aylarda daha fazla model için kullanılabilir ve yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Google’ın Android 12’de de benzer bir özellik için destek eklediğini belirtmekte fayda var. Şirket, bu yılın başlarında I/O 2021’de bu özelliği duyurdu.

Kaynak: XDA