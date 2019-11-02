Samsung telefon satışlarını arttırdı, gelirleri düştü!

Teknoloji devi Samsung, üçüncü çeyrek mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Net kârlarında 2018’e göre önemli bir düşüş yaşayan şirket, buna karşın akıllı telefon gelirlerinde aynı oranda bir artış yaşadı.

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Samsung üçüncü çeyrekte 6.5 milyar dolar kâr açıkladı

Temmuz-Eylül ayları arasındaki 3. çeyrekte 6.58 milyar dolar kâr açıklayan Samsung, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %56 oranında düşüş yaşadı. Ancak bu dramatik düşüşün kaynağı ne akıllı telefon pazarı, ne de tüketici elektroniği değil. Mali raporlara göre yarı iletken ve bellek pazarındaki ani fiyat düşüşleri ile bu sektörlerdeki zayıf talepten dolayı faaliyet kârında yaklaşık 8.5 milyar dolarlık ciddi bir kayıp yaşandı.

Samsung’un ana sektörlerinden akıllı telefon pazarı tarafında ise durumlar çok daha iyi gözüküyor. Üçüncü çeyrekte satışa sunulan Galaxy Note 10 serisi sayesinde mobil bölümde 2.5 milyar dolar kâr açıklandı. Bu yüksek kârlılığa markanın orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy A’nın satış performansı ve OLED ekran sevkiyatı da katkı sağladı. Ayrıca Huawei’ye uygulanan yasaklardan dolayı üçüncü çeyrekte kullanıcıların rotayı Samsung’a doğru çevirmesine neden olduğu bildiriliyor.

Raporlara göre Samsung’un düşen kârlılık sorununu 2020 yılında tersine çevirmesi bekleniyor. 5G yatırımları, katlanabilir telefonlar ve 5-7 nm üretim tekniğine sahip yonga setleri markanın 2020 yılı için odaklandığı alanlar arasında bulunuyor. Ayrıca buna bağlı olarak yarı iletken pazarında da önemli ölçüde bir genişleme mümkün olabilir.