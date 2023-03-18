Yeni pazar araştırmasına göre, Samsung 2022 yılının 4. çeyreğinde Xiaomi’yi tahtından ederek Hindistan’daki akıllı telefon pazarının yeni hakimi unvanını kazandı! Peki Samsung’un bu başarısının arkasında ne var?

Hindistan’da Gelirlerin Artmasıyla Beraber Samsung Lider Oldu!

Ünlü araştırma şirketi Counterpoint tarafından yayınlanan araştırma, Samsung’un Hindistan’daki akıllı telefon pazarında nasıl lider olduğunu gösteren bulgulara ev sahipliği yapıyor. 2022 yılının 4. çeyreğinde pazarın %20’sini elinde tutan Samsung, pazarın %18’ini elinde tutan Xiaomi’nin önüne geçmiş ve pazarda liderliği garantilemiş durumda.

Buna göre, Hintliler artık daha fazla harcanabilir gelire sahip ve daha pahalı telefonları tercih ediyor. İki yıl önce Hindistan’da 120 dolar altı fiyata sahip giriş segment akıllı telefonların satışları, toplam akıllı telefon satışlarının %41’ini oluştururken, şimdi bu pay %26’ya düşmüş durumda.

Buna karşılık 360 dolar üzerinde bulunan orta-üst segment cihazların satışları ise %11 ile iki kat büyüme gösterdi. Samsung’un Xiaomi’yi geride bırakmasının ana nedeni de bu. Zira Xiaomi bütçe dostu cihazlara odaklanırken Samsung orta ve üst seviye modellerine güveniyor.

Örneğin, 2022’de Koreli teknoloji devi bu pazarda tam 16 farklı orta-üst ve üst seviye telefon modeli sunarken Xiaomi’nin bu yarışta yalnızca 6 modeli vardı. Bütçe dostu giriş seviyede ise Xiaomi tam 39 adet farklı modeli piyasaya sürmüştü.

39 adet donanım olarak birbirine çok benzeyen ama POCO, Redmi ve Xiaomi gibi farklı markalarla insanların karşısına çıkan modeller, etkileyici bir donanım sunmaktan çok uzaklardı ve stok konusunda da büyük sorun yaşanıyordu.

Görünüşe göre Xiaomi büyüyen ve olgunlaşan Hindistan pazarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Üst segment cihazlara yönelen pazarda, Xiaomi’nin satışlarının yalnızca %1’i üst seviye telefonlardan oluşurken, Samsung’un satışlarınınsa %13’ü üst düzey cihazlardan oluşuyor.

Buna ek olarak hükümet, yabancı kuruluşlara yapılan yasadışı para aktarımlarını gerekçe göstererek Xiaomi’nin 674 milyon dolarlık fonunu da dondurdu. Çin ve Hindistan arasındaki gergin ilişki göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz değil. Yine de bu hamlenin Xiaomi’nin ülkedeki saygınlığına ve iş stratejisine büyük zarar verdiğini söylemeliyiz.

Öte yandan, Samsung’un ülkede başlattığı agresif kredi stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor. Şirket, 2022 yılında yeni müşterilere herhangi bir özel şart olmaksızın kolay erişimli krediler sunmaya başladı. Düşük kredi puanına sahip, adres kanıtı ya da sabit geliri olmayan kişiler bile akıllı telefon kredisi için onay aldı.

Samsung hayata geçirdiği kolay erişimli kredi uygulaması sayesinde Hindistan pazarı için dudak uçuklatan bir miktar olarak kayıtlara geçen 1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Aalistler, Samsung’un arkasından Apple‘ın da önümüzdeki aylarda ve yıllarda, Hindistan’ın yaşam standardının yükselmesiyle beraber satışlarını artırması ve pazarın en etkin markaları olan Realme, OPPO. OnePlus ve Xiaomi’ye büyük bir rakip olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ülkemizde de kredi uygulamasını başlatmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!