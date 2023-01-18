Galaxy S23 serisi, şimdiden bu yılın en çok konuşulacak modellerinden biri olacak gibi duruyor. 1 Şubat‘taki tanıtım yaklaştıkça seri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla tasarım detayları ve renk seçenekleri kesinleşen serinin şimdi de Samsung tarafından her modele özel olarak üretilmiş kılıfları ortaya çıktı.

Galaxy S23 Serisinin Her Modeline En Az Üç Farklı Kılıf!

Samsung, bu yıl Galaxy S23 serisinin her modeli için en az üç farklı kılıf seçeneği sunacak. Bu seçenekler arasında deri kılıf, silikon kılıf ve S-View Flip kılıf bulunacak.

En dikkat çeken seçeneğin S-View Flip kılıf olduğunu söylemek mümkün. Galaxy S23 serisinde kullanılması beklenen yeşil renge oldukça benzer bir renkle ortaya çıkan bu kılıf, Samsung’un klasikleşmiş kılıflarından biri olmuş diyebiliriz.

Cihaz ekranını uyandırmadan Sürekli Açık Ekran bilgilerini kılıfın ekranı koruyan kısmındaki bir pencere sayesinde görebilmeyi sağlayan bu kılıfı daha önce Galaxy S21 ve S22 modellerinde de görmüştük.

Kılıfın iç kısmında kullanıcıların kimlik ve kart gibi eşyalarını koyabilmeleri için saklı bir göz de sunuluyor. Bu kılıf, yalnızca yeşil renk seçeneğiyle satışa sunulabilir.

Daha renkli bir kılıf isteyen kullanıcıların ise silikon kılıfları tercih etmesi gerekiyor. Öyle ki, ortaya çıkan görseller pembe, lacivert, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renge sahip silikon kılıf seçenekleri olacağını gösteriyor.

Telefonun kendi rengini göstermek isteyenler ise şeffaf silikon kılıfı seçerek cihazlarının tüm ihtişamıyla gözler önünde olmasını sağlayabiliyor.

Yeşil rengi sevenler için, bu renkte bir deri kılıf bulunuyor. Oldukça şık görünen bu kılıf, diğer kılıflar gibi cihazın kamera çıkıntısını tam anlamıyla koruyabiliyor ve yanlardan biraz ekrana taşarak ekranın başına gelebilecek kazaları önleyebiliyor.

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Firmanın son zamanlarda benimsediği minimalist tasarım hatlarına sahip olan kılıflar, cihazlara özel olarak üretildikleri için uyumluluk konusunda Galaxy S23 serisi cihazlarını korumak isteyenler için en iyi tercih olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisi için üretilen kılıfları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!