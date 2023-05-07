Electronics Hub tarafından yapılan bir araştırmaya göre Samsung, 2022 yılında Apple’ı büyük bir farkla geride bırakarak en tamir dostu akıllı telefon markası olarak zirveye yerleşti. Çalışma, ortalama onarım süreleri ve çevrimiçi olarak bulunan onarım kılavuzu talimatlarının zorluğuna dayanarak hangi akıllı telefonların evde onarılmasının en kolay ve en zor olduğunu belirlemek için iFixit’ten alınan verileri bir araya getirdi.

2022’nin en kolay tamir edilebilen telefonları

Samsung’un 2022’de piyasaya sürülen Galaxy telefonlarının onarımı en kolay telefonlar olduğu görülürken, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A40 (2019) ve aynı yıl piyasaya sürülen Moto G7’nin ardından DIY onarım kolaylığı açısından üçüncü sırada yer aldı. Galaxy A40, onarım başına ortalama 32,6 dakikalık bir onarım süresine sahip ve onarımların yüzde 42,9’u kolay olarak değerlendiriliyor. Galaxy S22 Ultra ortalama 48,1 dakika onarım süresine sahipken, onarımların yüzde 33,3’ü kolay olarak değerlendiriliyor.

Bu arada, onarımı en zor akıllı telefonun, ortalama 60,3 dakikalık evde onarım süresiyle Google Pixel 7 (2022) olduğu tespit edildi. Galaxy Note 10 da ortalama 58,4 dakikalık onarım süresi ve takip etmesi zor olarak etiketlenen onarım talimatlarıyla kendin yap onarımı dostu olarak etiketlenmedi.

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İlginç bir şekilde, Samsung 2013 ve 2014 yıllarında da evde onarım kolaylığı açısından en iyi markaydı, daha sonra liderliği Google, Motorola, Apple ve Xiaomi gibi diğer markalara kaptırdı. Ancak 2022 yılında Samsung, dünyanın en onarılabilir akıllı telefon markası olma konumunu yeniden kazandı.

Samsung’un tamir edilebilirliğe odaklanması, artık pil değişimlerini büyük ölçüde basitleştiren pil torbalarıyla birlikte gelen 2023 Galaxy S23 serisi de dahil olmak üzere en son telefonlarında görülebilir. Bu hamlenin Samsung’un pazardaki en onarım dostu akıllı telefon markası olma konumunu daha da güçlendirmesi muhtemeldir.

Genel olarak araştırma, tamir edilebilirliğin tüketiciler için bir akıllı telefon seçerken kilit bir faktör olarak önemini vurguluyor. Samsung’un bu konuda öncülük etmesiyle birlikte, diğer markaların da sürekli gelişen akıllı telefon pazarında rekabetçi kalabilmek için aynı yolu izlemesi ve tamir edilebilirliğe öncelik vermesi gerekebilir.