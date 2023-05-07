Yıllar öncesinde herkesin sahip olmak istediği, Playstation kafelerde oynamak için sıralara girilen Playtation 2’yi 2023’te oynuyoruz!

4 Şubat 2000’de Japonya’da, 3 Ağustos 2000’de Kuzey Amerika’da, 10 Eylül 2000’de Avrupa’da satışa sunulan PlayStation 2 çıkışından itibaren şu ana kadar yaklaşık 150 milyon adet satmıştı. Donanım olarak rakibi Xbox’dan düşük olmasına rağmen yüksek oyun bulunabilirliğiyle Xbox’ın önüne geçmişti. Sony, 20 Haziran 2013 tarihi itibarı ile artık PlayStation 2 üretmeyeceğini duyurmuştu. ve Playstation 3 modeline geçmişti. Zamanında 300 dolara çıkış yapan oyun konsolu ile günümüzde oyun oynamak nasıl olurdu? Bu videoda göz atıyoruz! İyi seyirler.

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