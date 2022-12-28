Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yılın başlarında 12. Nesil Intel işlemcili üst düzey 2’si 1 arada dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar Galaxy Book2 Pro 360’ı tanıtmıştı. Şirket şimdi de Güney Kore’de Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 cihazının Snapdragon 8cx Gen 3 destekli ARM versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayar Ocak 2023’te Kore’de raflarda yerini alacak. Gelin hep beraber yeni cihazın tasarımına, teknik özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

İçindekiler Yeni Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Cihazının Özellikleri

Yeni Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Cihazının Özellikleri

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360, cihazın dizüstü bilgisayar veya tablet olarak kullanılmasına olanak tanıyan 360 derecelik bir menteşe ile birlikte geliyor. Teknoloji harikası yeni ürün, 13 inç boyutunda, Super AMOLED bir ekrana sahip. Ekranı çevreleyen kasa ile beraber cihaz, 11,5 mm kalınlığa ve 1,04 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Bahsettiğimiz gibi, dizüstü bilgisayar, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8cx Gen 3 işlemcisi ile yeniden donatıldı ve Snapdragon 8cx Gen 2’ye kıyasla performansı ve çoklu görevi sırasıyla %85 ve %57 oranında arttı.

Ayrıca yeni donanımlarla tekrar satışa çıkan bilgisayar, grafikleri iyileştiren ve daha iyi işlem hızı sağlayan Adreno GPU’dan da yararlanıyor. Bununla beraber Samsung Galaxy Book 2 Pro 360, Wifi 6E’ye daha güçlü bir bağlantı için yine bir Qualcomm ürünü olan Fast Connect 6900 sistem teknolojisini kullanıyor. Yeni ürün 2022’in başında çıkan modeldeki özelliklerin hepsini bünyesinde barındırıyor. Fiyat ve bulunabilirliğe değinecek olursak yeni canavar, 26 Ocak 2023 tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak. Dizüstü bilgisayar Güney Kore’de 1,89 milyon won, yani yaklaşık 1.485 ABD dolarına mal olacak. Şirketin ilerleyen günlerde cihazı diğer ülkelerde de sergileyip sergilemeyeceği hala merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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