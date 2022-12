Söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Samsung Galaxy S23 serisini 1 Şubat tarihinde tanıtacak. Seride şimdilik üç cihaz olması bekleniyor:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

İkinci bir söylentiye göre Samsung, Samsung Galaxy S23 serisini tanıtırken One UI 5.1 arayüzünü de tanıtacak.

Raporlara göre Samsung, “S90xEXXU2CVL7” yazılım sürümüyle One UI 5.1’i test ediyor. Arayüz Samsung’un şu anki amiral gemisi modelleri olan Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ ve Samsung Galaxy S22 Ultra’da test ediliyor. Bu da olası bir One UI 5.1 güncellemesinin ilk olarak Samsung Galaxy S22 serisine verileceğini gösteriyor. One UI 5.1 ile kutudan çıkan ilk cihazlar ise Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ ve Samsung Galaxy S23 Ultra olacak.